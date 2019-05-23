柯文哲今率團訪日　會不定時發文參訪心得

台北市長柯文哲今天一早搭長榮班機，從松山機場啟程，率團赴日本參加“2019台日觀光論壇”。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北5月23日電／無黨籍台北市長柯文哲今天從松山機場出發，率團赴日本參加“2019台日觀光論壇”及市政參訪。柯文哲受訪表示，此行有多重目的，包括城市外交、台日觀光交流與能源議題。但被問到許多行程不公開，是否日方也對他可能參選2020而特別謹慎？柯沒有多做表示，僅說外交上很多事不要敲鑼打鼓。柯也在臉書發文表示，此次訪日行程也是非常密集，他一樣會不定時發文讓大家看到他的參訪心得。



柯文哲表示，日本對台灣來講，無論地理、社會、文化，都蠻接近，所以很多東西可以跟日本學。第一點，產業上就來往相當密切，這次主要當然是台日觀光論壇，現在日本一年來台190萬，台灣到日本460萬，他們人口是台灣5倍，所以很明顯就是我們去日本多很多，要研究一下如何鼓勵日本人來台灣觀光，這是謝長廷大使拜託我去支援一下，促進台日觀光交流。



第二點就是台北市長本來就很多城市外交，只要日本訪問團來台灣，我幾乎都有會見，這次去東京都知事、首相弟弟，或者是自民黨幹事長、日本美國特使河井克行，過去常常有見面，都見面好幾次，順便到日本去一次把城市外交該處理的處理完。



此行許多不公開行程，是否日方態度保留、謹慎？柯表示，外交很多事不需要拿到檯面上敲鑼打鼓，日本還是大國，做外交關係上有一定SOP。



柯文哲臉書全文如下：



今天一大早7點半就要出發去日本，我叫幕僚有多少時間就排多少行程，所以行程表還是密密麻麻。



台灣和日本的社會、文化、地理相近，面對的問題也差不多，同樣有地震、颱風，尤其日本還經歷過311的福島核災事件，到底日本如何思考能源配置與產業轉型議題？他們的經驗應該值得我們參考。先前台北市政府也派出考察團到英國、德國考察綠能發展，綜合三個國家的經驗，也許可以得到一些啟示。



這一次，我們也會去當年311海嘯重災區，看看他們在防災技術做了哪些改進？ 當地在災變後面臨少子化與高齡化問題，有什麼因應對策？這都是我們需要去學習的地方。



當然，我們也要推動雙邊的觀光，日本每年到台灣的旅遊人數不到200萬，而台灣到日本旅遊有460萬人，表示我們還有很大的努力空間，這一趟去，我們也準備了台灣的觀光宣傳片要到日本播映，希望可以有一些幫助。



這一次，一樣不定時會向大家報告學習心得，再請大家多多指教。