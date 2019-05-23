李正皓：論戰鬥力　賴清德連高嘉瑜都不如

李正皓說，論戰鬥力，賴清德連高嘉瑜都不如。（照片：李正皓臉書） 中評社台北5月23日電／民進黨昨天下午召開中執會討論2020初選辦法，歷經2個小時的唇槍舌戰，在蔡、賴陣營與黨中央三方皆無共識的情況下，前“行政院長”賴清德突然於下午6點左右現身民進黨中央，提出“贏的策略”。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓昨天在臉書發文表示，論戰鬥力，賴清德連民進黨台北市議員高嘉瑜都不如。還記得蔡英文在2015年把高嘉瑜搓掉，高嘉瑜是怎麼向黨中央抗議的嗎？



李正皓說，當下還以為賴清德終於硬起來了，要上演“善導寺之變”，沒想到賴清德的表現依舊軟趴趴，活生生把“善導寺之變”演成“善導寺吃鱉”。靶子被移走，當然是拿箭射那個移靶子的人呀！再擺一個靶子有什麼用？蔡英文不是照樣不甩賴清德嗎？天真到了極點！



以下為李正皓臉書全文：



今天看到賴清德衝民進黨中央黨部的新聞時，當下還以為賴清德終於硬起來了，要上演“善導寺之變”，沒想到賴清德的表現依舊軟趴趴，活生生把“善導寺之變”演成“善導寺吃鱉”。



論戰鬥力，賴清德連高嘉瑜都不如。



還記得蔡英文在2015年把高嘉瑜搓掉，在港湖禮讓黃珊珊後，高嘉瑜是怎麼向黨中央抗議的嗎？



一樣的單槍匹馬，但不一樣的是高嘉瑜帶著記者、抗議手版，就在民進黨的黨中央聲淚俱下的開起記者會，那幕我相信許多人至今都沒忘記吧？



反觀賴清德，民進黨關閉中執會的直播，難道賴清德自己沒有臉書可以直播嗎？民進黨拒絕賴清德進入中執會會場，難道賴清德不會帶著記者闖進去嗎？



保持風度？謙謙君子？初選辦法都不知道被改幾次了，還講什麼風度？



至於今天的賴清德在民進黨中央召開記者會提的賴三點（蔡贏韓，賴退；賴輸韓，賴退；賴贏韓且蔡輸韓，賴出線），更是荒謬可笑，難道賴清德真的以為箭射出去，靶子被移走了，就再擺一個對蔡英文有利一點的靶子後就沒事了嗎？



靶子被移走，當然是拿箭射那個移靶子的人呀！再擺一個靶子有什麼用？蔡英文不是照樣不甩賴清德嗎？



天真到了極點！