聯合早報：佐科連任有利印尼穩定發展

中評社香港5月23日電／印度尼西亞選舉委員會前日凌晨提前公布總統選舉結果，現任總統佐科以55.5%的得票率贏得選舉，但他的主要對手普拉博沃卻拒絕承認結果，約2000名支持者前天走上街頭示威抗議。



新加坡聯合早報今天發表社論說，印尼當局提早一天公布選舉結果，原也是估計到形勢緊張，但暴力事件最終還是發生，支持普拉博沃的示威者在雅加達市內焚燒車子洩憤，警方以催淚彈驅散暴力群眾。事件造成數人死亡，幾百人受傷。在這之前，警方已在雅加達實施了恐襲警報，一直到周六才結束。為了防範恐襲，警方逮捕了一些人。被逮捕者當中有多少是真正的反對派支持者，有多少是想要趁亂出來製造恐慌的回教極端分子，是值得留意的發展。



1998年蘇哈多時代結束之後，印尼開始的民主化深獲國際的好評。反對派和宗教勢力若不尊重民主選舉結果，繼續製造暴力事件，只會破壞印尼已建立起來的民主國家形象，損害的是印尼人本身的福祉。



五年前，時任雅加達特區首長佐科憑借治理雅加達的政績，以及其溫和清新的形象，第一次贏得總統選舉。他這回再次受到軍人出身的普拉博沃的強力挑戰；兩人各自形象鮮明，背景和立場有極大落差。在選前電視辯論中，兩人都盡量突出自己的愛國和民族主義，選前民調顯示佐科並沒有十足的勝算。



本次大選顯示，宗教介入政治的問題進一步惡化，對印尼五項世俗化建國原則（班查希拉）是一個嚴峻的挑戰。普拉博沃以“回教捍衛者”自居，大打宗教牌，企圖借助回教勢力，以及極端宗教勢力的抬頭來贏取選票；就連佐科這次也起用了一個回教教士馬洛夫為競選副手，引起了一些爭議。馬洛夫曾在今年初對媒體表示，他後悔在雅加達特區原首長鐘萬學的褻瀆案中為控方作證。