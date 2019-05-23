中宣部授予杜富國“時代楷模”稱號

中評社北京5月23日電／中央宣傳部22日在北京向全社會宣傳發布杜富國的先進事跡，授予他“時代楷模”稱號。



杜富國是陸軍某掃雷排爆大隊戰士。入伍以來，他始終把忠誠和信仰刻在心中，把使命和責任扛在肩上，主動請纓征戰雷場，苦練精練過硬本領，為人民利益和邊境安寧揮灑熱血，在平凡崗位幹出了突出業績。2018年10月11日，杜富國隨隊參加排雷作業時，危急時刻衝鋒在前，為保護戰友身受重傷，失去雙眼和雙手。杜富國同志曾先後獲得“全國自強模範”“感動中國十大人物”、陸軍“四有”新時代革命軍人標兵等稱號，榮立個人一等功。



杜富國的先進事跡集中宣傳報道後，在全社會引起熱烈反響。廣大幹部群眾認為，杜富國是紅色老區培養出的優秀兒女，是用生命擔當使命的新時代英雄戰士。他的先進事跡，充分彰顯了忠誠堅定的理想信念，為民奉獻的家國情懷，敢於擔當的進取精神，直面磨難的剛毅品格，書寫了有靈魂、有本事、有血性、有品德的新時代革命軍人的鐵血榮光。部隊官兵紛紛表示，要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平強軍思想，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，貫徹軍委主席負責制，永遠做黨和人民的忠誠衛士，以昂揚的精神狀態和奮鬥姿態，積極投身新時代強國強軍偉業，以一流業績迎接新中國成立70周年。



“時代楷模”發布儀式現場宣讀了《中共中央宣傳部關於授予杜富國同志“時代楷模”稱號的決定》，播放了反映杜富國先進事跡的短片。發布單位有關負責同志，部隊官兵，杜富國的親屬、戰友及社會各界代表等參加發布儀式。



來源：新華社