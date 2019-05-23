陳明通嗆聲　不要和郭台銘打口水戰

陳明通今赴內政委員會備詢，並於會前受訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北5月23日電（記者 倪鴻祥）陸委會主委陳明通今天上午在“立法院”受訪時嗆爭取中國國民黨2020提名的鴻海董事長郭台銘回台灣講“中華民國”有什麼用？要在國際社會大聲講“中華民國”；他又說，他不要和郭台銘打口水戰，要郭多了學習蔡政府的政策、多了解兩岸關係。



“立法院”內政委員會上午開會審查《兩岸人民關係條例》是否增列退將、退休高官是否管制赴陸參加政治活動15年等規定，陳明通出席會議提出報告並備詢時，回應媒體提問。



對於郭台銘指蔡政府現在是“聯美抗中”？



陳明通要郭台銘多了解一下兩岸關係，對政府政策多學習一點，最重要是大陸“一國兩制台灣方案”，推動統一的進程，對台灣是很大的威脅，目的在消滅“中華民國”，蔡政府所作所為都是在捍衛“中華民國”，守住這塊土地。



陳明通說，他不要和郭台銘打口水戰，中共長久以來對外宣傳世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國是代表中國惟一合法政府。郭台銘去美國講台灣是中國不可分割的一部分，在國際上認知，中國是PRC，所以他會說郭傳達錯誤的訊息，郭回台灣講“中華民國”有什麼用，要在國際社會大聲講“中華民國”，要大聲講台灣不屬於“中華人民共和國”。



陳明通指出，近年來香港情勢愈來愈明顯，就是一國愈來愈強，兩制色彩愈來愈低，中聯辦手伸進香港的政治，現任“直轄市長”、政務官去陸有審查機制，但赴港澳沒有，所以要把兩岸條例規定的聯審制搬到港澳關係條例。



至於有大陸的官媒批評蔡英文是孤獨的政客，陳明通說，北京不願面對“中華民國”的存在，對台灣的領導人不應該、不恰當的談話，無助兩岸關係發展。