黃台仰李東昇潛逃德國　政府必緝捕

中評社北京5月23日電／ 涉嫌參與旺角暴亂而被控暴動等罪的“港獨”分子黃台仰、李東昇，前年11月棄保潛逃。黃台仰昨受訪承認與李東昇在去年五月獲德國提供難民庇護，又稱此時發聲，是要引起外界關注修逃犯例云云。政府表明會追捕被通緝的疑犯。有立法會議員形容二人是“假難民”，認為德國政府在二人聲稱受政治迫害的情況下給予庇護，惟二人所涉的是暴力罪行、與政治無關，認為德方做法不尊重法治、鼓吹暴力違法，促請特區政府與其嚴正交涉。



“港獨”組織本土民主前線前發言人黃台仰，因涉嫌參與2016年旺角暴亂而被控暴動等罪，之後以出席學術活動之名向法庭申請保釋期間離港獲批。他和同案被告、當時亦獲准保釋的本民前成員李東昇，於前年11月到德國，二人自此銷聲匿跡、棄保潛逃，被法庭和警方通緝。同案被告李倩怡亦棄保潛逃至台灣。



黃台仰接受美國《紐約時報》和英國《金融時報》訪問的報道昨日相繼刊出。他聲稱和李東昇在德國申請難民庇護，至去年五月成事，而德國政府並未給出理由；選擇赴德是因為對方在人權問題上能對中國採取較強硬態度，現時公布消息是要引起外界關注香港修訂《逃犯條例》云云。



律政司司長鄭若驊表明，警方會就追捕被通緝的疑犯，做其應做的事。保安局局長李家超強調，執法部門會用任何合法的方式，緝捕被通緝者。



涉暴力罪行 與政治無關



保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀指出，按《日內瓦難民公約》批出難民庇護的條件之一，是當事人因受政治迫害而感到深刻恐懼，惟她完全見不到黃、李符合該條件，因為香港有公平審訊，而且二人涉嫌暴力罪行而棄保潛逃，與政治無關，德國政府的做法是不尊重公平審訊，希望特區政府向對方提出嚴正交涉。她強調，任何人都不能以持某種政治意見為由，逃避法律責任。



民建聯副主席、律師周浩鼎認為，德國政府在黃、李聲稱受政治迫害的情況下給予難民庇護，誤導他人以為香港司法不公，破壞香港形象，特區政府有必要予以澄清，還香港司法體系公道、不容聲譽遭到誣衊。



黃台仰聲稱，不返港是因為擔心修逃犯例後會被移交回內地云云。民建聯副主席、律師張國鈞反駁說，修例一事與黃台仰涉嫌破壞香港治安及棄保潛逃，完全是風馬牛不相及，他所涉案件在香港發生，若他願返港歸案，只會由香港法院審理，若定罪也只會在香港服刑，黃的講法只誤導外國政府以為潛逃與政治有關，從而爭取外國為其提供庇護的本錢。



工聯會立法會議員郭偉強表示，黃台仰用修逃犯例掩蓋自己暴力違法及棄保潛逃的事實，企圖散播謠言、製造恐慌，他會因在香港犯罪而被移交到內地的講法更是毫無根據，因為只有在甲地犯罪而潛逃至乙地，才存在因乙地無司法管轄權而要從乙地移交回甲地的情況。



德濫給庇護 侮辱港法治



經民聯副主席、大律師梁美芬指出，黃、李涉嫌違法、暴力擾亂社會安寧，德國政府庇護這樣的人，憂慮其他人有樣學樣。



自由黨副主席邵家輝形容，黃、李可謂是德國的“假難民”。他認為，二人本該在香港接受公正、透明且受國際認可的司法體系審訊，惟以欺騙的方式逃避，堪稱懦夫，德國政府庇護二人的做法，不僅侮辱法治，亦欠缺智慧。



旅遊界立法會議員姚思榮質疑，德國政府庇護暴力罪犯，是否意味其認同這類行徑，希望德國政府解釋。



（大公報）