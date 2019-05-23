﻿俄六軍機抵近阿拉斯加　美F22攔截

中評社北京5月23日電／據法新社及CNN報道：北美防空司令部（NORAD）21日發表聲明稱，6架俄羅斯軍機20日飛入阿拉斯加州以西的國際領空，美國兩架F－22隱形戰鬥機予以攔截並尾隨對方至他們離開。



據報道，當日俄羅斯四架圖95轟炸機以及兩架蘇35戰鬥機先後飛入美國防空識別區（ADIZ），該識別區位於阿拉斯加以西200英里。美國分兩次派出F－22進行攔截，並出動空中預警飛機（AWACS）負責監控整起行動。



北美防空司令部聲明中強調，俄方軍機自始至終都在國際領空，沒有進入美國和加拿大的主權空域。美國共設有4個防空識別區，旨在縮減發生敵對威脅時的反應時間。NORAD司令奧肖納西（Terrence J. O＇Shaughnessy）強調，美軍全年無休持續監察空域，以“阻止及挫敗對我國人民及設施的威脅”。



俄羅斯國防部21日在推特上確認了這起事件，但表示圖95轟炸機只是在進行常規飛行任務，飛行路線經過楚科奇自治專區、白令海峽、鄂霍次克、阿拉斯加西部海岸以及阿留申群島北部海岸的中立國領海（neutral waters）。聲明中還指：“俄方軍機在特定路線由美國空軍F－22戰鬥機護送，總飛行時間超過12小時。”



（大公報）