﻿歐議會選舉全英掀熱浪

中評社北京5月23日電／5年一次的歐洲議會選舉23日拉開帷幕，英國由於脫歐延期，也將被迫參加總數751席中73席的爭奪，此次選舉被視為如同英國脫歐的二次公投，也是下一次全國大選的前哨戰，各政黨全力進行拉票造勢。根據最新民調顯示，新成立的脫歐黨支持率仍保持領先。



歐洲議會選舉上



英國首相文翠珊提出新的脫歐協議草案，最大讓步是承諾讓議員投票決定是否舉行第二次脫歐公投，但新草案仍然得不到工黨及保守黨脫歐派的支持，據報多名閣員促請文翠珊擱置把草案第四度提上議會表決。



英國原定今年3月29日正式脫歐，由於文翠珊與歐盟達成的脫歐協議始終無法在議會通過，脫歐日期也數次推遲直到10月31日，英國也因此不得不參加5月23日開始的歐洲議會選舉，並按比例分配獲得總數751席中的73席。如果脫歐能在文翠珊希望的6月30日前結束，當選的英國議員將無需就任；若在6月30日以後、英國議會7月休會前脫歐，英國議員只需履職1個月；若脫歐拖到最後的10月31日才完成，這些席位將分配給其他國家。



法拉奇領導脫歐黨一呼百應



在正式投票前夕，歐洲著名智庫歐洲對外關係委員會21日在倫敦舉辦了一場研討會，參加會議的有來自英國多個政黨的候選人和專家學者。倫敦政治經濟學院教授卡爾多爾表示，由於英國的孤立情結，一直以來對歐洲大陸都是若即若離，對歐洲議會選舉更是熱情不高，但2016年英國公投決定脫歐造成了國家嚴重撕裂，形成留歐和脫歐兩個勢均力敵的陣營，今年歐洲議會選舉也因此成為新的角力場，支持留歐和主張脫歐的政黨希望選民用腳投票，從這個角度上講，此次歐洲議會選舉相當於脫歐二次公投。



事實上，不論留歐派還是脫歐派都對現狀感到不滿，在5月初的地方選舉中，英國民眾已經用選票懲罰了保守黨和工黨，此次歐洲議會選舉成為選民表達不滿的另一個平台。主張“硬脫歐”的英國右翼民粹主義政黨獨立黨前黨魁法拉奇，便新成立了脫歐黨，結果一呼百應。



右翼議員或影響脫歐進程



英國智庫“英國在變化中的歐洲”專家伯文頓認為，如果法拉奇從保守黨或工黨挖走很多選民，民粹勢力不斷坐大，兩黨會不會為此進行妥協並使脫歐協議通過。如果新一屆歐洲議會中有更多主張“硬脫歐”的英國議員以及類似的右翼民粹主義議員，脫歐協議即使在英國議會通過，拿到歐洲議會表決時也可能遇到麻煩，而他們還將選舉出新的歐盟委員會主席，會不會選出一位較現任主席容克更加強硬的新領導人是個未知數，另外，這些右翼民粹主義議員在未來審議脫歐的下一階段，即英國與歐盟貿易關係時，會不會更為刁難和奉行“歐洲優先”的做法都需要觀察。



該智庫主任門農認為，英國各政黨對此次歐洲議會選舉如此重視，也與下一次全國大選有關。正常的話英國將在2020年舉行大選，但這期間不排除脫歐危機導致臨時大選，歐洲議會選舉相當於前哨戰。法拉奇已公開表示，他將利用歐洲議會選舉作為挑戰英國下議院席位的跳板。工黨也希望在選舉中拉抬人氣，強調保守黨無法繼續領導國家，為黨魁郝爾彬上台執政創造有利條件。



根據多家機構進行的最新民意調查，在各政黨中，法拉奇領導的脫歐黨支持率高居榜首。其中YouGov和歐洲對外關係委員會的聯合民調顯示，脫歐黨支持率為33.4%，大幅領先第二位自由民主黨的17.3%。Opinium的民調顯示，脫歐黨為34%，領先第二位工黨的20%。若此時舉行全國大選，脫歐黨的支持率達24%，超越執政保守黨的22%，僅次於工黨的29%。



（來源：大公報）