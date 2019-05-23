﻿婦團群起聲討胡志偉侮辱女性　斥可恥

中評社北京5月23日電／“胡志偉必須道歉”、“胡志偉人身攻擊要辭職”、“胡志偉可恥”！昨立法會示威區響起連串批評民主黨主席胡志偉的口號，多個關注婦女權益團體不滿胡志偉至今未就侮辱女性、侮辱特首言辭道歉，有團體更到胡位於黃大仙議員辦事處請願，要求24小時內公開道歉，平機會主席朱敏健指收到正式投訴，會按既定程序跟進。



參與立法會示威區行動的團體有婦女權益聯盟及港島聯會婦女事務委員會等。婦女權益聯盟主席雷啟蓮指，香港作為文明及開放型的國際城市，對於擁有一位女性特首，一方面可鞏固女性社會地位，另方面引以為傲；然而胡志偉粗蠻言辭，摧毀香港多年來建立的尊重女性的男女平等精神，對女性是極大侮辱，非常不尊重；亦教壞小朋友，污染立法會，她們除對胡志偉感遺憾外，亦對平機會至今未就事件表態感遺憾。



要求胡24小時內道歉



另外，團體“女性尊嚴守護天使”多名成員昨到胡志偉位於黃大仙的辦事處抗議，要求他24小時內道歉，以示對女性尊重。發言人Annie指，民主黨成員不尊重女性有前科，繼前主席何俊仁在議事堂公然看艷照，至許智峯在立法會大樓強行搶保安局女行政主任手機可見，認為民主黨不應再諸多藉口偏袒，應給外界一個交代。



（大公報）