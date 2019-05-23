匯豐：美加關稅對海康威視影響微

A股海康威視與浙江大華傳被美國政府考慮列入“黑名單”，兩股份承壓昨大幅低開。 中評社香港5月23日電／《紐約時報》報道指，美國擬將中國A股公司海康威視（002415.SZ）等5家企業列入封殺黑名單，投行匯豐昨發表的研究報告，引述海康威視管理層指，美國關稅調高對其銷售影響輕微，至於與華為的競爭上，兩家公司各有所長。



匯豐於5月8日－11日為投資者安排了一次滬杭之旅，參觀兩地共11家中國內地和國際的工業製造商、機械經銷商和建築企業，其間以中美貿易戰升級為最熱門話題。其中，海康威視的管理層表示，美國市場對其2018年總銷售額貢獻只有6%，當中25%將會受到新增關稅的影響，意味對總銷售額的影響為1.5%。管理層相信，提高海外市場產品平均售價後，該公司的產品依然具競爭力，售價仍低於美國和日本品牌。



至於台灣和韓國的品牌對手，雖然在產品售價上與海康威視相近，但他們在擴充產能方面有困難。



規模效益勞動力成本具優勢



另一個熱門話題是與華為的競爭。匯豐指，海康威視的管理層同意華為擁有先進技術，但同時認為，海康威視在規模效益和整體勞動力成本上更具優勢，能為客戶度身訂做監控解決方案亦是強項。海康威視自今年初開始採用更合適的研發過程，總部將產生一個研究框架，由支部根據客戶的要求開發自己的編碼／算法模塊，如無數十年經驗是難以做到的。



內地製造商已有策略迎貿戰



匯豐的報告又指，內地的工業製造商似乎已經做好應對貿易摩擦的策略，普遍為抬高出口價格、專注於本土需求和轉移生產基地。不過，中國的供應鏈根深蒂固，包括越南等其他國家的總體生產成本不一定會比中國便宜。



該行認為，中國持續上漲的勞動力成本依然引領製造業、建築業和一般工業生產的機器化和自動化趨勢，這有助於大幅提高高空工作平台和農村地區建築機械銷售的需求。而本土對於不同工業產品的需求增加有助於減輕貿易摩擦帶來的負面影響。來源：香港文匯報