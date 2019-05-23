綠黨民調蔡英文走高　領先郭柯、微輸韓

綠黨舉行“蔡英文就任三週年滿意度與“總統”選情”民調記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月23日電（記者 鄭羿菲）綠黨23日舉行“蔡英文就任三週年滿意度與“總統”選情”民調記者會，蔡支持度大幅走高。如果在蔡英文、中國國民黨籍高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲三方對決的情況下，韓國瑜將以30.1%領先蔡英文的29.7%、柯文哲的26.5%，蔡韓差距僅有0.4%，柯文哲落居第三。如果是前“行政院長”賴清德、韓國瑜、柯文哲對決，支持度則為柯30.4%、韓28.4%、賴27.3%，柯文哲躍居第一，賴清德排名最後。



記者會由綠黨桃園市議員王浩宇主持，並邀請銘傳大學廣電系主任杜聖聰與談。王浩宇之前因猛攻高雄市長韓國瑜，而被高市府新聞局長王淺秋以“不分區議員”大酸。



本次民調採一半手機，一半市話方式進行，這也是蔡陣營要求的初選方案之一。



民調顯示，如果是蔡英文、鴻海董事長郭台銘、柯文哲對決，蔡英文將以28.9%些微差距勝出，擊敗28.1%的柯文哲及27.1%的郭台銘。如果是賴清德、郭台銘、柯文哲相爭，柯文哲則將以28.9%勝出，領先郭台銘的26.8%、賴清德的25.8%。賴清德之所以逐漸居於劣勢，最主要的原因是他在20－29歲、30－39歲的支持度上僅有15%上下，年輕選票很可能將是蔡賴相爭的決勝關鍵。



民調詢問民眾蔡英文、賴清德兩人誰比較可能出線代表民進黨參選2020？近6成認為蔡英文會代表民進黨參選2020，認為賴清德出線的僅有3成。其中，泛綠支持者更有高達7成1認為蔡英文會出線，僅有2成5認為賴清德會出線，顯示雙方的聲勢正在快速拉開中。



至於在國民黨韓國瑜、郭台銘、前主席朱立倫、前“立法院長”王金平四人當中，民眾認為誰比較可能出線代表國民進黨參選2020？民調顯示38.2%的民眾認為韓國瑜最可能出線，領先郭台銘的26.4%、朱立倫的14.6%、王金平的7.1%。



此外，民調也發現，高達71.9%的民眾認為柯文哲會參選2020，僅21%認為不會，顯示多數民眾認為柯文哲參選的機率頗高。



本次訪問係由綠黨委託展欣民調公司於2019年5月17至18日進行調查。成功訪問1，008位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.1%。調查採用一半手機，一半市話進行調查，市話抽樣以全台家戶電話資料庫為抽樣母體，後2碼隨機進行抽樣，手機抽樣以NCC公布手機前5碼加上隨機產生後5碼進行抽樣。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及縣市別進行樣本代表性檢定後加權處理。