社評：極端主義籠罩下　印尼大選釀騷亂

中評社香港5月24日電（評論員 樂國平）近日，號稱“世界第三大民主國家”的印尼舉行了總統大選，競爭雙方都不是政壇上的新面孔：一位是現任總統佐科，另一位則是政治影響力巨大、長期角逐大選卻未能成功獲勝一次的普拉博沃。選前民調即顯示，佐科支持率更占上風，但普拉博沃亦步步緊逼。最終，開票結果顯示，還是佐科笑到了最後。但是，普拉博沃的支持者對選舉結果高度不滿，進行了大規模抗議活動並釀成騷亂，迄今已造成數十人傷亡，為了控制事態，當地部分社交媒體也已被封鎖。



印尼是世界第四人口大國，世界上伊斯蘭教徒數量最多的國家，還擁有著數百萬華人，這個國家歷史上的暴亂衝突經常規模巨大，特別是嚴重的排華暴亂，至今仍令很多中國人難以釋懷，因此，近期的暴亂再次牽動國際社會的神經。



普拉博沃何許人也，其為印尼前政治強人蘇哈托的女婿，至今仍對印尼社會有著呼風喚雨般影響，更有甚者，普拉博沃被外界指責為98年排華暴亂的策劃者之一，當時的目的是攪渾印尼社會以延續蘇哈托的獨裁統治。普拉博沃個人亦長期堅持極端民族主義和宗教色彩，令印尼國內的少數族裔和女性對其頗為反感。



相比之下，現總統佐科的風格更為世俗，講求種族平等，並且佐科的平民出身也與普拉博沃的權貴形象形成對比，因此一般而言，佐科受到弱勢群體和少數族裔的歡迎。



但自從印尼進入民主政治後，選舉策略往往變得比意識形態更為現實，無論是佐科還是普拉博沃都開始為了選票向另一端靠攏。此次佐科挑選的副總統候選人搭檔就是一名伊斯蘭教士，顯然他想通過這一安排堵住普拉博沃對於他“宗教立場不堅定”的指責，但這一行為也令很多傾向於世俗的支持者對佐科感到失望。另一方面，普拉博沃則挑選了一位世俗人士擔任副手，不過他本人一貫的極端言論還是沒能爭取到更多的世俗人士的支持。

