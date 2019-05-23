賴清德願讓蔡　新系許智傑：賴是善意

新潮流系綠委許智傑接受媒體訪問。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月23日電（記者 洪德諭））民進黨22日召開中執會討論2020初選議案，最終決議下周再討論，不過前“行政院長”賴清德也拋出震撼彈，提出蔡英文贏中國國民黨高雄市長韓國瑜，或自己沒贏韓就支持蔡。新潮流系綠委許智傑今日受訪表示，賴清德提出的是善意，也是解決問題蠻好的方式，蔡英文不會有“勝之不武”的問題，而是在蔡英文可以贏的情況下，賴清德何必捨我其誰。



對於賴清德的提案，許智傑表示，目前韓國瑜民調最高，跟鴻海董事長郭台銘也可以比照辦理，現在基層憂心的只是希望快一點決定，不要再拖時間，至於對比對象是韓或郭都可以接受，只要蔡英文贏這兩人，賴清德不管是不是贏得更多，都讓給蔡英文基本上是個善意。



許智傑強調，不管這是險招、壞招或好招，這是解決問題蠻好的方式，蔡英文也不會有“勝之不武”的問題，而是在蔡英文可以贏的情況下，賴清德何必捨我其誰，只要打贏選戰，民進黨就可以團結一致，不是讓不讓的問題，是民進黨可以贏的問題。



媒體詢問22日中執會是否有偏袒賴清德的問題？許智傑表示，黨主席卓榮泰以前就不是賴清德的人，他在意的是個人對於遊戲規則頒布之後是否要改，他有他個人民主價值的想法，跟賴清德沒有直接的關係。



賴清德在黨中央開記者會是否有失公平性？許智傑說，記者會可以在別的地方開，不見得在黨部開，基層不希望雙方面針對小細節互咬，應該是盡快決定。