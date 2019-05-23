國民黨五人小組啟動徵詢　首訪周錫瑋

左起，郝龍斌、曾永權、周錫瑋及李哲華。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020“總統”初選作業啟動，黨中央五人徵詢小組今天和前台北縣長周錫瑋見面，由副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌和組發會主委李哲華到周位於板橋的辦公室拜會。周錫瑋見到曾永權時還笑著指辦公室內的畫作說“現在正打算賣畫來籌500萬（選務作業費）！”在場人士則笑著回說“這樣可能會超過500萬吧！”



國民黨特別辦法把主動表態者以及被推薦黨員都納入初選機制，以全民調決定人選，並組成5人徵詢小組，訂於6月10日公布參加初選名單，6月23日到7月4日間舉辦“國政”願景電視發表會，7月5日到15日展開為期11天的民調，7月16日公布民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名。



特別辦法也明定，進入此機制內的競爭者需繳交選務作業費新台幣500萬元，用於三場的“國政”願景電視發表會以及施作民調的費用。



目前徵詢小組預計將徵詢高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前“立法院長”王金平、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等6人。



組發會主委李哲華今天受訪時表示，相關人選都已連絡上，等待他們給方便的時間過去拜會。至於韓國瑜的徵詢時間？李說，都還在安排中。