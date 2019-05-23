強風暴肆虐美國中部地區至少4人死亡

中評社北京5月23日電／連日來，狂風暴雨肆虐美國中部地區，導致河水猛漲，房屋倒塌，一些地區出現內澇，目前已造成至少4人死亡。



據美國媒體22日報道，俄克拉何馬州、艾奧瓦州、堪薩斯州和密蘇裡州本周已出現近60次龍卷風，狂風暴雨造成至少4人死亡。



在俄克拉何馬州，21日強風暴帶來超過150毫米的降水和至少11次龍卷風，多條河流逼近警戒水位，一些房屋倒塌，樹木倒伏，部分高速公路被臨時封閉。洪水在當地造成內澇，目前已有一人死亡，救援人員仍在被淹地區解救受困民眾。



俄克拉何馬州長凱文·斯蒂特22日在新聞發布會上說，極端天氣給該州廣大地區造成災害。氣象預報顯示，未來幾天還將有強風暴襲擊俄克拉何馬州，該州東北部地區的洪水警報將持續至本周末。



艾奧瓦州緊急事務管理部門22日通報說，龍卷風摧毀了當地一處農舍，造成一名女性死亡、其丈夫受傷。在密蘇裡州，暴雨引發一場車禍，導致2人死亡。



在路易斯安那州，強降雨導致密西西比河水位不斷上漲，船運受到影響，但並未發生決口或城市內澇。



在新墨西哥州，美國與墨西哥交界處的里奧格蘭德河幾天來受降雨影響水位猛漲，河水流量達每秒142立方米。當地警方告誡居民不要在河水中玩耍，以免發生危險。



（來源：新華網）