大鱷狂言沽空港元　金管局反擊

中評社香港5月23日電／對沖基金Hayman Capital創辦人Kyle Bass日前高調唱淡港元，質疑港外匯儲備不足以支聯匯制度，預計港元聯繫匯率將於2047年自動失效，建議投資者盡早將手上港元轉成美元。金管局昨日反駁有關言論，稱其誤解了聯匯制度及外匯基金運作，又強調聯匯制度運作良好，香港不需亦無意更改聯匯制度。



香港文匯報報道，Kyle Bass早前已高調唱淡港元，前日再向投資者發信，指參考國際貨幣基金組織的標準，香港外匯儲備最少需達4，950億美元，遠高於目前4，360億美元，而在金管局報稱外匯儲備中僅得約13%、即570億美元可供使用，形容港外匯儲備“匱乏得可憐”。他接受外媒訪問時又指，公司正大手購入美元，並沽空東南亞貨幣，而港元正是重點狙擊對象。



外匯基金運作被誤解



金管局昨罕有回應指，Kyle Bass忽視《外匯基金條例》容許外匯基金用於維持聯繫匯率制度穩定，將政府存放在外匯基金達1.2萬億港元的財政儲備錯誤定性為營運資金，並迴避了財政儲備規模相當於政府26個月的開支、政府連續15年錄得財政盈餘以及政府基本上零債務的事實，同時錯誤援引IMF用於新興經濟體的外匯儲備公式，有關公式並不適用於香港等成熟市場。



港無意更改聯匯制度



金管局重申，當有資金流出港元時，銀行體系的港元總結餘會相應收縮，港元利率繼而上升，從而減低投資者出售港元的誘因，正是聯匯制度下的自動利率調節機制，與龐大的外匯基金共同發揮維持港元匯率穩定的作用，因此香港不需亦無意更改聯匯制度。



根據金管局數據，截至4月底，本港外匯儲備資產為4，364億元，相當於香港流通貨幣約7倍，而截至3月底的外匯基金總資產，則達到4.17萬億元，相當於香港貨幣基礎約2.5倍。