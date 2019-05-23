被指花天酒地　韓國瑜反駁閉眼默唸心經

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月23日電（記者 高易伸）曾幫中國國民黨高雄市長韓國瑜出書，卻因版稅及韓粉攻擊事件而翻臉的名嘴黃光芹深夜發文指韓睡前都要喝一大杯高粱，還要韓講自己如何花天酒地？對此韓國瑜上午表示，黃的指控有很多不是真實，他祝福黃找到新的寧靜與快樂。



韓表示，是誰承認自己年輕時放縱？是我自己講出來的；是誰自己講出選上“立法委員”最後找不到心中的方向、找不到為人民服務的動力？也是我自己講出來的。我為什麼在一年多前就在媒體前公開承認？因為我有反省能力，我自己公開講出來擔任三屆“立法委員”時找不到方向，所以我不選了。



韓國瑜說，大家可以去查一下，“立法委員”自動放棄有多少？事實上是非常非常少的。一旦政治人物失去為人民服務的熱情與動力，就不適合再從事政治活動。這是我一年多前自己對外說明的，而且一點也不擔心、不害怕。至於說我酗酒，睡前一大杯金門高粱？說得實在的大錯特錯。



韓國瑜表示，自己睡前心思亂都是唸《般若波羅蜜多心經》，且一個人時不喝酒，我喜歡喝酒是幾個好友天南地北的聊天，我喜歡那種感覺，這是我的個性，我當高雄市長5個月沒有一天喝醉過。



韓國瑜說，如果大家願意再給我1分鐘，我可以把睡前的“標準動作”做給大家看。韓說完便閉上眼睛開始默背《般若波羅蜜多心經》260個字至結束。



韓國瑜說，我每天睡覺前是做這件事情，不是喝酒。黃光芹女士的形容有很多不是真實，但我還是祝福她找到寧靜跟快樂。



此外，針對民進黨把韓國瑜當作假想敵，前“行政院長”賴清德昨日甚至跑到中央黨部要求黨內蔡賴民調要跟韓對比。



韓國瑜說，民調起起伏伏，民進黨中央有自己的初選制度“一而再、再而三”的變動相信民進黨支持者也看在眼裡。至於把我當成假想敵，我愧不敢當。