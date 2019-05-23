卓榮泰搞政變？陳明文質疑卓賴有預謀

陳明文出席外交委員會簽到。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月23日電（記者 黃筱筠）民進黨22日中執會出現戲劇化轉折，前“行政院長”賴清德拋出新方案，因無共識，2020初選方案再度難產。英系中執委、“立委”陳明文上午受訪仍充滿怒氣指出，卓榮泰跟賴清德這樣做，“應該有人在操這個盤”，從手稿唸完就掉頭就走，主席應該是討論一段時間，應該早有安排。



被問到是否黨主席卓榮泰“政變”？他沒有正面回應僅說，民進黨面臨前所未有挑戰，連美國兩百多年憲政歷史，都沒黨內現任者被挑戰，賴清德大選要出來，應該要證明他選才會贏，“現在情勢變化是賴不選民進黨才會贏”。



賴清德22日前往黨中央提出的新方案是:第一個情況，如果蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。 第二個狀況，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。 第三個情況， 如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。



英系民進黨“立委”羅執政也說，的確黨主席作法、操作，超乎很多人意料之外。黨的立場偏頗，是設計好的作法。這樣偏頗立場的黨中央，未來執行初選會不會遭受到更多質疑，希望回到民進黨機制，回到中執會甚至全代會機構合議制，不是黨主席制。



陳明文受訪不滿說，有24位中執委連署提一個案，討論差不多快要有共識，卓主席突然唸一段早有準備的手稿，就宣布休息。讓中執委在會場呆等2小時，回來裁示下次談，“非常離譜，藐視中執委，從沒黨主席這樣，沒收中執會”。



他表示，下一步目前沒有對策，中執委提案，主席必須裁示。黨中央基本上由中執委決策，不是黨主席一人，如果卓遵守中執委決定才代表黨，現在黨好像是主席加秘書長，黨今天應該會做深入反省，這種違反民主機制、沒收中執會，民進黨從沒發生，感到難過。



賴清德提出的新方案是善意？陳明文表示，賴提出的方式不是不能談，但必須五人協調談，大家很清楚協調結束了，中執會代表中央，因為不願陷入爭吵，希望提出版本讓雙方都接受。



黨中央需要反省、道歉？陳明文表示，道歉很容易，往後再發生道歉也沒意義，黨主席必須遵從中執會決議。