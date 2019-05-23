美股早報：道指收跌超百點　高通跌逾10%

中評社香港5月23日電／北京時間周四（5月23日）凌晨消息，美股三大指數低開低走，標普500指數收跌8.09點，跌幅0.28%，報2856.27點。道瓊斯工業平均指數收跌100.72點，跌幅0.39%，報25776.61點。納斯達克綜合指數收跌34.88點，跌幅0.45%，報7750.84點。



美聯儲發布了5月1日結束的FOMC會議紀要，重申對加息有耐心的態度，不認為低通脹是長期問題。與會者認為，在加息決策方面，即使全球經濟環境繼續改善，“在一段時間內保持耐心”可能是適合的；少數人認為，如果美國經濟發展符合預期，可能需要收緊貨幣政策。隨後，美國聯邦利率期貨市場顯示，美聯儲2019年降息概率略微下滑。



主要板塊：



熱門中概股集體下跌，瑞幸咖啡重挫近15%破發，中芯國際逆市漲近5%



瑞幸咖啡重挫14.89%，跌破發行價；富途證券跌超8%，老虎證券跌近8%，趣頭條跌超6%，拼多多跌近5%，愛奇藝跌超3%，新浪、京東、阿里巴巴跌逾2.8%，百度跌1.7%；趣店逆市漲超7%，中芯國際漲近5%。



美股科技股漲跌各異，特斯拉跌6%，高通跌逾10%



特斯拉收跌6.02%，報192.73美元，為2016年末以來首次收於200美元下方，此前花旗稱該公司股價可能暴跌逾80%至36美元，此外，美權威期刊爆特斯拉自動駕駛安全隱患；蘋果跌超2%，為FAANG五大科技股中唯一下跌的股票，領跌道指；奈飛漲1.5%，Lyft漲超4%；芯片類股集體下跌，費城半導體跌2.12%；高通重挫10.86%，創下逾兩年來最大跌幅；恩智浦跌超3%，美光科技、博通跌超2%。



重點關注個股



芯片生產商高通收盤重挫10.86%。據報道，美國聯邦法院裁定該公司違反了反壟斷法。高通隨後發布聲明稱，將尋求立即中止聯邦地區法院判決的執行，並將立即向美國第9巡回上訴法院提起上訴。



高通執行副總裁、總法律顧問唐－羅森博格表示：“我們對法官的判決、她對事實的解讀以及她對法律的運用表示強烈反對。”



百度（BIDU）收跌1.7%。據報道，百度和中信的合資企業百信銀行尋求最高10億美元的融資。



特斯拉（TSLA）收跌6.02%。該公司CEO馬斯克以不到當前股價1／3的價格行使期權。



波音（BA）收跌1.7%。該公司回應中國三大航空公司停飛索賠，稱“不透露與客戶的討論。”



其他市場表現



周三亞洲市場漲跌不一，中國上證綜合指數收跌近0.5%。歐洲股市面，歐洲泛歐績優300指數收跌0.03%，英國富時100指數收漲0.2%，德國DAX指數收漲0.2%，法國CAC指數收跌0.03%，西班牙IBEX指數收跌0.17%。



在FOMC公布會議紀要之前，紐約 商品交易所6月交割的黃金期貨價格上漲1美元，漲幅近0.1%，收於1274.20美元／盎司。周二該期貨收於1273.20美元／盎司，為近3周以來的最低收盤價。



FOMC會議紀要公布後，電子交易盤中的黃金期貨價格報1274.30美元／盎司。



紐約商品交易所7月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌1.71美元，跌幅2.7%，收於61.42美元／桶。據FactSet數據，今日WTI期貨錄得5月2日以來的最大單日下跌百分比與單價跌幅。



作為全球原油價格基準的7月布倫特原油期貨價格下跌1.19美元，跌幅1.7%，收於70.99美元／桶。



按照最活躍合約計算，WTI與布倫特原油期貨價格均收於5月13日以來的最低水平。（ 來源：鳳凰國際iMarkets ）