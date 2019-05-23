美限期土國停購S400　否則“沒收”F35

俄制S-400防空導彈系統。 中評社北京5月23日電／美國的制裁大棒要揮向土耳其？據美國全國廣播公司(NBC)21日報道，華盛頓給安卡拉下了最後通牒——如果不在規定時間內放棄購買俄羅斯的S-400防空導彈系統，土耳其將面臨制裁。對此，土耳其防長表示，準備“迎接”美國制裁。事件的另一相關方俄羅斯22日則表示，華盛頓的做法“不可接受”。



據消息人士透露，美國要求土耳其在6月第一周結束之前，取消與俄羅斯數十億美元的交易，放棄採購S-400防空導彈系統，轉而購買美國的“愛國者”導彈系統。如果土耳其不按照美方的要求做，它不僅將被踢出F-35隱形戰機的研發隊伍，土國已經訂購的100架F-35戰機將被“沒收”，同時安卡拉還將遭到美國和北約的制裁。當被問到這一最後期限是否會延期時，多位消息人士表示，這是美國國務院的“最後提議”。“我們強調，如果土耳其完成S-400系統的整個交易流程，它將面臨非常真實和消極的後果。”一名美國官員表示。



“土耳其準備迎接美國制裁，”據土耳其阿納多盧通訊社報道，該國防長阿卡爾22日表示，安卡拉決心完成S-400系統的交易，土方已經派遣相關人員到俄羅斯，他們在未來幾個月內將接受S-400系統的操作培訓，俄方軍事專家也可能到土耳其幫助土方搭建S-400系統。



阿卡爾還強調，土耳其已經派遣人員去美國接受F-35戰機的相關培訓。他表示，與美方的相關協議中沒有任何條款規定，購買S-400的國家將被排除在戰機的研發隊伍之外。此外，土耳其已經履行了義務，支付了12億美元，還按時生產了F-35戰機的部件，“作為合作夥伴，土方還能再做什麼呢？”



“這是不可接受的，”俄新社22日報道稱，俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄方對美國的最後通牒持非常負面的看法。《俄羅斯報》22日稱，俄聯邦委員會(議會上院)主席馬特維延科22日稱，土耳其是主權國家，有權做出符合他們國家利益和國家安全的決定。



為了阻撓俄土之間的交易，美國21日還宣布對俄羅斯的相關工廠進行制裁。“今日俄羅斯”電視台22日報道稱，美國周二宣布對圖拉儀器製造設計局和加特契納防空導彈部隊專家培訓中心等俄羅斯實體實施制裁。這些企業都與俄S-300、S-400等防空系統的生產和服務有關。

