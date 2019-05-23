美國將制裁“北溪－2”天然氣項目　俄方：不接受

中評社北京5月23日電／美國能源部長裡克·佩里21日說，美方將在“不久後”制裁俄羅斯與多個歐洲國家合作的“北溪－2”天然氣管道項目。



俄方官員隨後回應，美方制裁屬於“不公平競爭”。



【“不久後制裁”】



佩里20日在烏克蘭首都基輔參加當選總統弗拉基米爾·澤連斯基的就職典禮，21日在一場記者會上說，在美國國內，反對“北溪－2”項目的聲音“仍然很強烈”。



他說：“美國參議院將通過（制裁‘北溪－2’項目）法案，眾議院將批准它，法案將送交總統（唐納德·特朗普），他將簽署法案。美方將對‘北溪－2’施行制裁。”



佩里沒有提及美方制裁“北溪－2”項目的具體時間表。



“北溪－2”項目旨在鋪設從俄羅斯經波羅的海海底到德國的一條天然氣管道，繞開烏克蘭，把俄羅斯天然氣輸送到德國，繼而送往其他歐洲國家。項目計劃2019年完工，建成後預計俄羅斯每年可向德國輸氣550億立方米，可滿足歐洲10%的天然氣需求。



美國是全球最大石油和天然氣生產國，與俄羅斯在歐洲市場有競爭關係。美方天然氣價格高於俄羅斯天然氣價格。美方多次呼籲俄羅斯以外的“北溪－2”項目參與方退出，威脅對參加項目的歐洲企業施行制裁。



另外，烏克蘭和波蘭反對這一項目並獲得美國支持。烏、波擔心這一項目造成本國經濟和地緣政治方面損失。德國、奧地利等國家則支持這一項目。



【“不公平競爭”】



就美方制裁威脅，俄羅斯總統新聞秘書德米特裡·佩斯科夫21日晚些時候回應，美方制裁是不公平競爭行為，俄方不會接受。



他在記者會上說：“就（美方）這種行為，不僅我們無法接受，許多歐洲國家同樣不會接受。”



俄羅斯外交部副部長亞歷山大·格魯什科同一天說，“北溪－2”純屬商業項目，旨在滿足歐洲的能源需求和能源安全需求。



格魯什科在奧地利首都維也納參加俄羅斯智庫瓦爾代國際辯論俱樂部歐洲會議期間告訴媒體記者，“某些國家”利用“地緣政治工具”，希望確保本國經濟活動獲得更有利的條件，“簡而言之，就是逼迫歐洲人購買昂貴的美國天然氣”。



他說，一切將取決於歐洲國家選擇何種立場、是否符合本國利益。



奧地利總統亞歷山大·範德貝倫16日訪問俄羅斯並會晤俄羅斯總統弗拉基米爾·普京。雙方說將繼續推進“北溪－2”天然氣管道的建設。



美國駐德國大使理查德·格雷內爾今年1月警告多家德國企業，如果繼續與俄方合作推進“北溪－2”項目，可能遭受美方制裁。德國外交部長海科·馬斯當時回應，美方以“北溪－2”為由施加制裁是“錯誤”做法；歐洲國家將決定歐洲能源政策，而非由美方決定。



（來源：新華網）