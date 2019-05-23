周錫瑋：初選若非第一名　大選會全力貢獻

前台北縣長周錫瑋接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選作業啟動，黨中央五人徵詢小組今天和前台北縣長周錫瑋見面。周錫瑋表示，他會擬一份承諾書，在初選過程中，絕對欣賞黨內同志優點，不批評攻擊任何黨內同志，如果有違反願意受最嚴厲制裁，而如果他勝出，希望黨內同志支持，如果不是第一名，他會自願向黨內報名，分派他到任何地方做任何事情，並將所有時間資源能力，貢獻在國民黨2020選戰中。



國民黨擬定特別辦法，把主動表態者以及被推薦黨員都納入初選機制，以全民調決定人選，並組成5人徵詢小組，訂於6月10日公布參加初選名單，6月23日到7月4日間舉辦“國政”願景電視發表會，7月5日到15日展開為期11天的民調，7月16日公布民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名。



徵詢小組今天和周錫瑋見面，由副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌和組發會主委李哲華到周位於板橋的辦公室拜會。



曾永權表示，今天來拜會，就是要請教還有徵詢參選本黨“總統”初選的相關事情，也會利用這個機會向周錫瑋說明相關初選辦法，還有作業要點跟時間，預定要在6月10日後公布參加初選名單，相關規定跟辦法會利用今天向周做詳細的說明。



周錫瑋則說，初選結果一定要讓所有的人民信服，國民黨推的候選人在初選過程中，可以把所有的政策理念品格能力讓人民了解。



周錫瑋強調，他希望初選能夠公平透明，民調建議由黨中央來做，用公開全程錄音錄影的方式，樣本應該在現場採隨機抽樣，而初選過程中，已經有發生候選人彼此間批評黨內同志的事情，他希望黨中央能制止，希望初選過程能凝聚未來提名後，所有參加初選的人組成最強的競選團隊，大家一條心團結。



周錫瑋說，依目前評估，國民黨在2020非常艱難，贏的機率只有一半，他不認為今天民進黨這麼差，國民黨一定會贏，加上台北市長柯文哲是很大的影響因素，所以彼此間千萬不要變成敵人，支持者也應該尊重競爭對手，大家要有君子風度。