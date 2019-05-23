貿易戰：百家鞋商發災難警告　　

中評社香港5月23日電／國際制鞋巨頭聯署敦促特朗普結束貿易戰，警告增加關稅對消費者將造成“災難性”影響。中國美國商會對BBC表示，會員對美國政府制裁華為的後果“真正感到擔憂”。



與此同時，有美國的中國問題專家指出，現在再爭論“貿易戰”是非似乎已意義不大，因為隨著白宮對華為動手，爭端已超越貿易而質變為一種全面戰略遏制的開端。



耐克和阿迪達斯百企聯署警告



“中美貿易戰：百家鞋商發“災難”警告，美中關係或已質變”



包括耐克（Nike）和阿迪達斯（Adidas）等173家公司在聯署信中表示，特朗普總統將美國進口中國商品關稅提高到25%，“將對美國工薪階層造成更大衝擊”。



簽署聯名信的，包括總部在英國的世界名牌鞋類製造商其樂（Clarks），馬丁靴（Dr Martens），以及總部在美國的品牌匡威（Converse）等等。他們稱，雖然美國對鞋襪類產品徵收的平均關稅為11.3%，但在某些情況下可能高達67.5%。



聯署公司敦促，現在是結束貿易戰的時候了。他們警告說，提高關稅威脅到一些美國企業的未來。



這些公司表示，在這些關稅之外再增加25%，將意味著一些美國工薪家庭可能要為他們穿的鞋子繳納近100%的關稅。



在華盛頓和北京未能達成貿易協議後，美國最近將2000億美元中國商品的關稅從10%上調至25%。



中國採取報復行動，宣布計劃從6月1日起對已加征關稅的600億美元清單的部分美國商品，分別加征25%、20%或10%的關稅。



2019年5月初，當特朗普提高關稅時，他告訴各企業，可以通過將生產轉移到美國來降低成本。



不過，鞋類製造和零售商表示，雖然他們一直在將各種運營從中國轉移出去，但鞋襪類仍是一個資本密集型的行業，需要多年規劃才能做出各種資源決定，不是簡單地將工廠搬遷就能適應這些變化。



貿易戰繼續還是全面遏制開始？



有美國的中國問題專家指出，如今的所謂貿易戰可能早已超越貿易範疇了。專家指出，華為去年在美國的採購額高達110億美元，即使在每年7370億的美中貿易總額中看也不算是一筆小數字。因此，白宮決定對華為動手算的估計不再是眼前的一筆小經濟帳，而是有更大、更長遠的戰略設計。

