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美軍：已派兩艦通過台灣海峽
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2019-05-23 11:23:16
中評社台北5月23日電／美國軍方表示，今天已派兩艘海軍軍艦航經台灣海峽。路透社報道，在美中關係緊張之際，美方此舉很可能激怒北京。
美軍發言人告訴路透社，執行航行任務的兩艘軍艦是驅逐艦普瑞布爾號（Preble）和補給艦“狄爾號”（Walter S. Diehl）。
中央社援引報道，美軍第七艦隊發言人杜斯在聲明中說：“這些船艦航經台灣海峽，展現美國對自由、開放的印度太平洋承諾。”
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