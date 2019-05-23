為什麼你吃得少也會胖？恐是這個原因

（本報資料照片） 上班壓力大，有時仰賴大吃大喝來犒賞自己，有時忙到沒胃口，明明沒吃什麼，體重卻還是不減反增。醫師提醒，當體重和壓力指數成正比時，可能是“壓力肥”的體質。



壓力為什麼會造成身體的肥胖？台灣 聯青診所家醫科醫師顔佐樺表示，壓力肥與自律神經失調有關，若長時間處於高壓狀態，身體為了對抗壓力，交感神經會處於亢奮狀態，而副交感神經則被抑制，當自律神經長期無法獲得平衡，就會促使腎上腺分泌壓力荷爾蒙“皮質醇”，讓身體對食物的需求量大增，胰島素阻抗造成血糖浮動，使得脂肪囤積在腹部與臀部而形成了“中心型肥胖”。



顔佐樺指出，若不想要壓力讓自己變胖，又無法避免生活中的各式壓力，就必須採取更健康的生活習慣緩解壓力，讓自律神經有機會重獲平衡，例如運動可以幫助腦部釋放快樂荷爾蒙“血清素”與“多巴胺”，提升正能量而讓身、心減壓；良好的睡眠品質，有助自律神經系統的調節，促進新陳代謝修補細胞、亦可調節荷爾蒙和免疫系統機能。



此外，研究發現，缺乏“色胺酸”也會容易使人焦慮、易怒，顔佐樺指出，人體無法自行合成色胺酸，必須仰賴飲食攝取，如：香蕉、牛奶、堅果、芝麻都是不錯來源。壓力大也會造成人體鈣質的流失，牛奶、芝麻還能幫助補充鈣質；而芝麻也富含豐富的礦物質鎂，有助於肌肉、神經放鬆，適度補充維生素B群也有助於提升活力來紓緩壓力。



顔佐樺建議，可先透過“壓力荷爾蒙”功能醫學檢查數據後，在醫療團隊協助下，從營養、代謝、器官功能和身心狀態等多層面做整合性治療，讓身體在良性循環下，平衡身體內外壓力以遠離壓力肥。（來源：世界新聞網）