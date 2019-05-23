“感恩母親首都行——台灣陸配歷史文化研習營”北京開營

5月21日，由全国台联和北京市台联共同举办的“感恩母亲首都行——岛內优秀陆配历史文化研习营”在北京台湾会馆开营。千龙网记者 刘美君摄 中評社台北5月23日電／21日，由全國台聯和北京市台聯共同舉辦的“感恩母親首都行——台灣陸配歷史文化研習營”在北京台灣會館開營，北京市台辦和市台聯有關領導及部分在京台胞出席活動。未來幾天，40位餘陸配還將集體拜會全國婦聯和北京市婦女兒童社會活動中心，參觀北京歷史文化遺跡，參訪世界園藝博覽會等。



開營儀式上，北京市台聯黨組書記王蘭棟指出，此次活動是加強與島內相關社團交流、做好兩岸婚嫁家庭工作的重要舉措。旨以歷史文化為紐帶，凝聚優秀陸配力量、聆聽陸配心聲，進一步提升陸配的政治意識和文化素養，發揮其在兩岸關係中的獨特作用，進一步促進兩岸同胞的心靈契合和感情聯結。希望未來幾天交流中，營員們能主動參與到兩岸文化的交流合作中來，順應歷史大勢、共擔民族大義，共同為推動兩岸關係和平發展做出努力。



近年來，北京市台聯積極踐行“兩岸一家親”理念，充分發揮特有的鄉情親情優勢，遵循“搭平台、建渠道、交朋友、促合作”的工作方式，面向島內台胞、在京台商和在京台生等不同群體，努力維護和擴大台胞鄉親的福祉和利益，為京台兩地在經貿、文化、青年等領域的交流合作做出不懈努力。



北京市台辦副主任李長遠則結合《關於深化京台經濟文化交流合作的若干措施》（簡稱“若干措施”），詳細介紹北京市55條惠台措施的重點內容。並就有關問題回答了大家的提問。李長遠指出，“若干措施”是北京市深入貫徹落實國台辦“31條措施”（《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》）的實際行動，也是進一步推進京台經濟文化交流合作的政策遵循，體現了北京市服務台商台胞，與台商台胞分享發展機遇的誠意。他希望有更多的陸配和台灣同胞到北京來學習、創業。



陸配，即與台灣地區公民結婚的大陸籍配偶。自1987 年台灣同胞赴大陸探親以來，兩岸在經貿、文教、觀光等方面交流日益密切，兩岸居民間的通婚案例也日趨增多。陸配成為台灣家庭和社會生活中不可忽視的群體。



“雖然血脈相連、文化相近 、語言相通，但因為兩岸特殊的政治關係，台灣對陸配實行‘身份從嚴、生活從寬’的政策 ，在政治上一直將他們當做‘外人’甚至‘敵人’，在生活中對她們進行全社會、全方位的管控。”台灣中華婦女聯合會理事長何建華坦稱，陸配來到台灣，不得不面對政治上的限制和社會的偏見，不得不在夾縫中生存和發展。



然而，這一群體近年來在逆境中，不斷生發出以中華婦女聯合會為代表的社團組織，帶領陸配女性從“封閉無助”走向“自強自立”，並開始參與社會事務和服務工作，捍衛並爭取自身權益。而此次來京參加活動的，均為（台灣）中華婦女聯合會在島內“母親節”活動中評選出的優秀陸配，她們在島內親友和陸配群體中樹立良好形象，展示了新時代陸配的精神風貌 。用何建華的說，“此行得到北京市台聯和全國台聯的大力支持，讓陸配更好地了解大陸給予的關愛和支持，進一步促進兩岸和平發展，為兩岸同胞謀福祉。”



權威資料顯示，隨著兩岸民間交流交往的深入發展，兩岸婚姻登記總數近40萬對，兩岸配偶及其子女總數達百萬人，兩岸婚姻家庭群體逐漸成為維繫兩岸同胞血脈親情、增進兩岸社會融合、推動兩岸關係和平發展的重要力量。