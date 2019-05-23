綠黨議員王浩宇：賴清德年輕選票沒競爭力

綠黨桃園市議員王浩宇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月23日電（記者 鄭羿菲）綠黨23日舉行“蔡英文就任三週年滿意度與“總統”選情”民調記者會，假設藍綠白2020三足鼎立，蔡英文的民調數字高過前“行政院長”賴清德。桃園市議員王浩宇表示，賴的民調會輸無黨籍台北市長柯文哲，原因在年輕選票沒有競爭力，而蔡英文則能與柯競逐。民進黨根本不需要拖，他不懂為什麼民進黨中央不按照時程進行。



綠黨民調中顯示，若蔡英文、中國國民黨高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲參選2020，則是由韓30.1%勝過蔡的29.7%，而柯則是26.5%居末；若是前“行政院長”賴清德、韓國瑜、柯文哲參選2020，反而變成柯文哲以30.4%領先韓國瑜28.4%，而賴則是27.3%敬陪末座。



綠黨23日舉行“蔡英文就任三週年滿意度與“總統”選情”民調記者會，由綠黨桃園市議員王浩宇主持，並邀請銘傳大學廣電系主任杜聖聰與談。



王浩宇表示，賴清德之所以民調會輸，原因就在20至39歲的年輕族群沒辦法與柯文哲競爭，而蔡英文則可以與柯競逐年輕族群的選票，顯見賴對年輕人的競爭力差了一些，而這會是柯文哲最希望的機會，我們可以看到柯文哲發言比較不攻擊鴻海董事長郭台銘與賴清德，原因就在郭、賴在年輕族群的兢爭力都比較不足。