賴拋新方案　余天：這是羞辱看不起蔡英文

余天（右）昨天出席中執會。他今天受訪說，賴清德新方案是羞辱蔡英文。（中評社 資料照） 中評社台北5月23日電（記者 黃筱筠）民進黨22日中執會出現戲劇化轉折，前“行政院長”賴清德拋出新方案。在中執會前一天發起19位各縣市黨部連署挺蔡英文的“立委”余天今天受訪說，賴清德提出這個新方案是羞辱蔡英文，賴就是看不起蔡英文，因為認為蔡民調不會贏過高雄市長韓國瑜，蔡身為當事人一定這樣想。



賴清德22日前往黨中央提出的新方案是:第一個情況，如果蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。 第二個狀況，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。 第三個情況， 如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。



余天對於中執會這樣演變，他嘆口氣說，唉，昨天中執會雙方吵成這樣，基層滿擔心的。



余天昨天也在中執會現場，他表示，他覺得賴前院長怎麼會講這種話，搞不清楚賴想什麼，就讓中執會去決定就好，賴講這個方案是污辱、看不起蔡英文。



余天強調，一加一大於二，本來就是這樣，賴前院長到底想什麼呢？賴為什麼想不通呢？蔡賴倆人可以合作。但賴昨天再度突襲，我們擔心玉石俱焚。



他也說，他們基層就是擔心，才會連署所有黨部主委要挺蔡英文連任，我們不是鴻門宴，是大家討論出來的共識，“我不可能拿槍，要各縣市主委簽名，誰要聽你的”。他也說，現在演變成這樣，“蔡賴配”是沒有機會了，賴應該可以多想一下，不必這樣強勢。



對於黨主席卓榮泰昨天會議的處理方式，余天表示，卓當然有他的壓力，但是要考慮的是2020“總統”大選的方向，不能堅持他當主席所堅持的原則，要考慮全黨的後續，怎麼執政才是重要問題。



被問到是否認為卓榮泰站在賴清德這邊？已經是否設計好的局？余天說，“我有這樣覺得”，之前也有找卓榮泰，卓一直堅持說不管怎麼樣初選就這樣走，卓很堅持。我們連署好了，一直沒有發佈出來，就是不想影響他們初選，也考慮很多。



他呼籲，希望中央黨部做出決定，不管什麼方法趕快處理好。



下週中執會是否有結論？余天坦言，像昨天的狀況，“如果不用點手段，我看還是沒有結果”，昨天賴這樣突襲，大家都嚇一跳。