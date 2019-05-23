賴清德提新方案有預謀？幕僚李退之還原現場

賴清德行動辦公室發言人李退之接受媒體訪問。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月23日電（記者 洪德諭）民進黨22日召開中執會討論2020初選議案，因無共識，最終決議下周再討論。前“行政院長”賴清德則拋出新方案被質疑羞辱蔡英文，賴清德行動辦公室發言人李退之23日在“立法院”外受訪時表示，絕對沒有這樣的狀況。還原22日晚上，李退之也強調，賴清德親自前往黨中央，幕僚完全不知情。



賴清德22日前往黨中央提出的新方案是：第一個情況，如果蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。第二個狀況，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。第三個情況，如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。



李退之說，昨天中執會在休息過程中，黨主席卓榮泰要求雙方代表聯絡參選人，針對中執會進行的狀況，請雙方提供能再進行下去的想法或是意見，賴清德接到這樣的通知後，決定親自前往中央黨部，但沒有參加中執會，而是在貴賓室裡面，與卓榮泰、秘書長羅文嘉、五人小組成員與雙方代表提供一個或許能走的下去的方案。李也說，賴清德親自前往黨中央，幕僚完全不知情。



李退之強調，賴清德提出的這項方案，完全是基於已經公告的民進黨初選民調辦法，只是對於決定哪位勝出的門檻，從原來絕對勝利，做一些或許是放寬的認定。



媒體詢問是否有改變初選規則的疑慮，李退之說，觀察民進黨初選民調辦法，在目前狀況下，這已經是最不去更動，也在公告的初選辦法架構下，能夠維持民進黨過去長久以來民調初選辦法的機制。李進一步表示，過去辦初選是民進黨在台灣民主歷史上不可抹滅的地位，這樣的歷史地位，從來沒有在公告辦法後再去改辦法，這樣的歷史成就是共同寶貴資產，希望民進黨同志一起來維護。



由於方案將使得蔡英文初選出線的可能性更大，是否有羞辱蔡英文的意味？李退之表示，絕對沒有這樣的狀況，賴清德是接到通知後前往黨中央立即展現最大誠意，希望大家有最大的包容心，讓初選圓滿成功推出最強候選人。



至於賴清德把韓國瑜當成假想敵，韓國瑜回應“愧不敢當”。李退之也回應，韓國瑜已經同意參加國民黨初選，因此沒有不敢當的問題，每個政黨都有自己的機制，預祝韓國瑜心想事成。