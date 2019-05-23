新華社：美妄想經貿談判“唯我獨尊”很不明智

中評社香港5月23日電／新華社今天發表評論，題為“美妄想在經貿談判中“唯我獨尊”，很不明智！”。全文如下。



解決中美經貿摩擦，雙方需要有一個平等的、有尊嚴的合作協議。尊重彼此核心利益和重大關切，是磋商順利推進的底線和紅線。



有事好商量、有話好好說，既是人與人之間的交往方式，又是國與國之間的相處之道。如果一方“唯我獨尊”，認為自己的意見沒得商量，就不可能有平等談話。



國際貿易是市場經濟的產物，是世界市場、全球化的必然結果。由於資源禀賦、發展階段、比較優勢、社會分工不同，有國際貿易就有國際貿易不平衡。



歷史已經證明，貿易不平衡問題絕對不是無解的，除非有人掛羊頭賣狗肉，把互利共贏的貿易問題變成你死我活的零和遊戲。特別是美國個別政客冷戰思維作祟，把貿易問題當借口，意圖綁架貿易問題，達到其遏制中國和平發展的目的。



中國人講“談生意”，因為生意是談出來的。優勢互補、互通有無，談判是解決經貿摩擦的不二法門。如果以貿易訴求包裝霸權訴求，就打錯了算盤。



解決經貿摩擦，應該在商言商；實現貿易再平衡，需要好好商量，不能“一口價”。妄想擺出一副“唯我獨尊”的架勢，迫使中國接受城下之盟，是很不明智的，注定會搬起石頭砸自己的腳。