杜聖聰：蔡擅組合拳、賴僅獨派金孫一招

銘傳大學廣電系主任杜聖聰接受訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月23日電（記者 鄭羿菲）針對民進黨初選蔡英文與賴清德之爭，銘傳大學廣電系主任杜聖聰接受中評社訪問時分析，蔡英文很會打組合拳，如同婚專法就是蔡聲量很大的側翼，前“行政院長”賴清德則只有一招“獨派金孫式的正氣凜然”理性說服，缺少影音、策展活動的選舉操作，在年輕族群持續失分。賴的網路聲量現在大概是蔡的四分之一，前陣子還更慘。至於蔡最後若勝出，他認為，泛綠選民重視“顧全大局”，還是會集結在蔡的大旗下。



綠黨民調顯示，2020若是蔡英文、中國國民黨高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲競逐，韓30.1%勝過蔡的29.7%，柯則是26.5%居末；若是前“行政院長”賴清德、韓國瑜、柯文哲參選2020，反而變成柯文哲以30.4%領先韓國瑜28.4%，而賴則是27.3%敬陪末座。



綠黨23日舉行“蔡英文就任三週年滿意度與“總統”選情”民調記者會，由綠黨桃園市議員王浩宇主持，並邀請銘傳大學廣電系主任杜聖聰與談。



杜聖聰會後接受中評社訪問時表示，蔡英文很會打組合拳，而賴清德則是“獨派金孫式”的打法，吸引不了民眾興趣，也比不上蔡多元。他說，蔡的組合拳優勢在於擁有執政資源投放預算，因此會有很多人配合辦理相關活動，之後蔡再以蜻蜓點水不沾鍋的方式加入活動，這東西就是在累積蔡的聲量，也就是側翼，因此英德之爭可以看到蔡在正面對決苦無寸進，但側翼卻一直再加分。



杜聖聰舉例指出，民眾對於同婚專法立法有正面支持，也有負面反對，但無論如何在議題設定下，民眾腦袋只會塞滿蔡英文與反對派的聲音，在同婚專法過程中，看不到中國國民黨高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘，甚至是無黨籍台北市長柯文哲的聲量，更不用說賴清德了，這也是針對賴，會讓賴比較頭痛。