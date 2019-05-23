台積電總裁現身　絕口不談中美貿易戰

台積電技術論壇上午登場，總裁魏哲家報告台積電全球產能，包括投影片的南京廠。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹5月23日電（記者 黃文杰）晶圓代工龍頭台積電上午在新竹舉辦台灣技術論壇，台積電總裁魏哲家向客戶保證，台積電會在台灣繼續投資，先進製程3奈米土地已預留土地。對於中美貿戰議題，他一如預期沒提半個字，倒是魏哲家演講，巧妙結合中國國民黨高雄市長韓國瑜“賺大錢”名言，不時強調“符合原則”，引起哄堂大笑。



台積電技術論壇是向客戶展現台積電各項先進製程進展的年度大戲，今年4月已率先透過在加州聖塔克拉拉會議中心舉行的北美技術論壇，向客戶宣布台積電在先進製程包括5奈米設計基礎架構、7奈米強化版極紫外光（EUV）量產以及未來迎合5G和AI人工智慧的發展，今天在新竹國賓飯店舉行，約七百多位廠商客戶出席。



今天論壇展示台積電在各項先進邏輯技術、特殊技術，以及先進封裝等各方面技術的創新突破應用，以迎合行動裝置、高速運算電腦、智慧汽車和物聯網等四大技術平台所提供的技術解決方案，以客戶導入產品設計定案和量產實例，擦亮“台積電是大家的代工廠”的招牌。



美國商務部將華為列入出口管制實體清單中，許多半導體廠已表達恐怕無法對華為出貨，外界都關注台積電如何因應？魏哲家上午在論壇開場演說，並未提到任何訊息。



魏哲家以台積電的產能來說明，去年在南京市蓋新廠，也就是第十六廠，從16奈米做起，台南十八廠也在興建，會在台灣繼續投資，5奈米第一期、第二期、第三期甚至3奈米土地都預留下來，除了先進製程的十二吋之外，台積電八吋產能也相當大，2018年出了1100萬片八吋，從2013年到2018年每年加倍成長，並非只顧慮十二吋晶圓，八吋也繼續發展。



他說，過去五年花了將近500億美金，在產能投資上，單單去年就花105億美金，今年也會花超過百億美金投資。



上午也邀請大陸指紋辨識IC龍頭匯頂（Goodix）董事長張帆，從客戶端分享跟台積電合作成功案例，張帆提到兩岸合作重要性，希望大陸更多同仁來台灣交流。



魏哲家說，客戶代表台積電，希望客戶成功，台積電才能成功，沒有同時成功，一定是客戶先成功，台積電才會成功，不會跟客戶競爭，全心全力幫助客戶更發展，還主動加三個字叫“賺大錢”，又聽到張帆董事長說，希望更多同仁到台灣來，跟我們交流，這叫做“人進來”，我們提供他們產品，叫“貨出去”，完全符合原則，引起台下哄堂大笑。