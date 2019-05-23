周錫瑋拋點子：初選後各自認領責任區

前台北縣長周錫瑋接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020“總統”初選作業啟動，黨中央五人徵詢小組今天和前台北縣長周錫瑋見面。周錫瑋在會後表示，他和黨中央有三點共識，包括民進黨蔡英文仍是最強、初選結束後所有參選人要認領大選責任區，以及不能忽略柯文哲的存在。他也建議，初選後希望大家都能認領大選責任區，如果不是第一名就應該參與競選團隊全力以赴。



國民黨擬定特別辦法，把主動表態者以及被推薦黨員都納入初選機制，以全民調決定人選，並組成5人徵詢小組，訂於6月10日公布參加初選名單，6月23日到7月4日間舉辦“國政”願景電視發表會，7月5日到15日展開為期11天的民調，7月16日公布民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名。



徵詢小組今天和周錫瑋見面，由副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌和組發會主委李哲華到周位於板橋的辦公室拜會，兩方會面過程約半小時。



目前民調落後的周錫瑋會後受訪表示，這次的見面蠻有建設性，其中有三個重點，第一，大家都有共識，國民黨在2020選舉很艱難，因為蔡英文會無所不用其極，甚至造成兩岸緊張、造成戒嚴，蔡所有資源跟外援都是最強。



第二，大家擔心初選過程中製造出嫌隙或誤會，但國民黨如果在初選不能製造出真正團結作戰的情緒跟精神，初選結束後對國民黨反而不利，所以在這初選過程中，讓所有參選人多溝通，建議可以多聚會，見面三分情，彼此了解後，欣賞對方優點，而初選結束後他建議，希望大家都能認領大選責任區，既然要參選，就要有君子風度，如果不是第一名就應該參與競選團隊全力以赴。



周錫瑋提到，第三點則是，在過程中每位參選人都有其長處跟短處，也有優點跟弱點，怎麼截長補短分進合擊，應該是黨內選舉指導原則，還有過程中對於柯文哲這部分不能忽略，柯有其固定選票，柯將來動向甚至跟誰結盟，都是必須要仔細評估。



周錫瑋強調，初選過程中如果有候選人彼此互打，其實所有參與互打的人都會受傷，如果參與的人都能團結和諧尊重，那這民調支持度會同時往上升。基於這原因，國民黨初選必須和諧，尊重彼此，公平跟透明，所有提出的政見理想跟做法都必須完整向人民說明，這樣才能贏得人民信任。