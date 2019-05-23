藍黨團總召問誰選市長？韓僅重申不離開高雄

韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月23日電（記者 蔣繼平）針對中國國民黨高雄市長韓國瑜若參選2020，國民黨高雄市議會黨團總召曾俊傑23日質詢問韓“若去選‘總統’，接班人是誰？”。曾還語重心長提醒韓“如果市長補選輸了怎麼辦？”韓國瑜答詢仍重申，他絕對不會離開高雄，未來“總統”要在高雄上班，因為尚未被徵詢，目前立場只能回答到這部分。



曾俊傑23日針對2020話題質詢韓國瑜，若成功當選“總統”，接班人是誰？高雄市長補選要怎麼打贏？如果輸了，拱手讓人，讓民進黨重返執政，高雄市等於又再次回到原點，就算天天回到高雄上班，那有什麼用？



曾俊傑在質詢時詢問韓國瑜，“市長如果要參選，勢必帶職參選嘛”，但若真的當選，派不出夠強的接班人，高雄市長補選又輸了，89萬市民支持選出來的韓市長，要怎麼向市民交代？



曾俊傑語重心長地說，“身為高雄市民意代表，一定要幫高雄市民說話，講出高雄市民的心聲。”曾俊傑也毫不諱言的指出，“那些要選“立委”的民代才會這麼希望韓市長參選，外面市民支持跟反彈聲浪真的一半一半。”



韓國瑜答詢時表示，若被國民黨中央五人小組徵詢，他就回答YES I DO，如果沒被徵詢那就也沒辦法，國民黨初選會有一套機制，誰贏誰輸不知道，以他立場只能講到這裡，最重要的一點就是不會離開高雄。



韓國瑜還說，發現到中部、南部都會提出希望遷都，但是過了幾年，市長任期結束後議題也跟著消失了，這是很奇怪的現象，所以提出希望下一任“總統”可以認真思考這個建議，一周上班五天，有三天可以到高雄上班，當了“總統”後，心有沒有在南部很重要，不能只用有錢就補助你的心態。



韓國瑜向曾俊傑強調，他絕對不會離開高雄，請拜託回去跟選民及市民溝通這一點。