見日政要?柯文哲：他們處理外交有SOP

柯文哲啟程赴日訪問，在台北松山機場受訪。(照片：台北市政府提供) 中評社台北5月23日電／無黨籍台北市長柯文哲今日上午啟程前往日本展開為期4天的參訪，其中有部分未公開行程，他在出發前於台北松山機場接受媒體聯訪時表示，外交很多事情不需要拿到檯面上敲鑼打鼓，日本還是大國，他們處理外交關係有一定的SOP。



記者也問到昨天民進黨初選討論到最後還是沒結果？柯文哲笑答，他講過很多遍了，他很慶幸他不是民進黨的。被追問會不會初選最後被沒收？柯文哲回應，初選打到這裡不管怎麼做，後遺症都很大，應該要思考說，以黨的立場應該怎麼做後遺症比較少。



無黨籍台北市長柯文哲23日上午啟程前往日本訪問，將於26日返台。4天的訪問行程包含：參加台日觀光高峰論壇、考察防災與東京奧運等內容，將走訪東京、富山、福島、仙台等地；並預計與日本首相安倍晉三胞弟岸信夫、東京都知事小池百合子、眾議員河井克行等人會面，並認為是為2020大選鋪路。



台北市長柯文哲今日早上前往松山機場，搭乘7點30分長榮班機前往日本展開為期4天的市政參訪，他在出發前接受媒體聯訪，台北市政府並發出新聞稿說明受訪內容。



媒體首先問到此行出訪的目的？柯文哲表示，其實日本對台灣來講，不管在文化、地理及社會都滿接近的，地理位置也很接近，所以有很多東西可以跟日本學習，包括：



第一點，台灣跟日本在產業上本來來往就相當密切，此行主要是出席台日觀光論壇，日本目前來台觀光人數大概190萬人，台灣到日本是460萬人，日本人口是台灣的5倍，很明顯台灣去日本的觀光人數多很多，所以要研究鼓勵日本人來台灣觀光，這也是謝長廷特別拜託他去日本支援一下，促進台日的觀光交流。



第二點，本來台北市長就有很多城市外交工作，過去日本訪問團來台灣幾乎都有會見，所以這次去日本，不管東京都知事，或是首相的弟弟，或是自民黨幹事長，或是日本跟美國的特使，過去也常常有見面，有的都見面好幾次，所以這次也順便到日本去，一次把城市外交該處理的處理完。



柯文哲也談到，日本跟台灣一樣，98%能源是來自海外，他們也有颱風地震，特別是福島核災事件之後，他們到底怎麼去處理能源，或在防災上怎麼準備，有相當多可以借鏡的地方，所以這次去日本是多重目的。