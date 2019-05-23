京報：加快經濟發展就是回應最大安全挑戰

中評社香港5月23日電／環球時報今天社評說，中美戰略博弈已經開始影響全局，而加快釋放中國的經濟潛力是長期抑制美國對華囂張氣焰的關鍵，這是當下和未來很長時間裡我們面對美國壓力“做好自己事情”的核心要義。



必須看到，過去一年多，美國給中國國家安全和發展造成的挑戰遠大於我們這幾年經歷的其他挑戰，我們著力防範的許多問題與來自美國的麻煩相比都顯然更容易管控。中國社會應當強化這個總結，在複雜的工作線索中保持識別首要風險的判斷力。



中國多釋放一分發展潛力，就如同多一顆子彈。多實現一分發展，對中國國內治理的正面作用本來就大於負面作用。加上它對與美競爭形成的額外支持，它帶來的社會治理和國家安全效應就更加積極了。



確立了這樣的視角，我們就會有很多新發現。比如，高質量發展比我們過去理解的很可能有著更豐富的含義，它應該能夠同時支持中國國際戰略博弈的平穩，確保中國邁過受美全方位挑釁的這段時期。



再比如，在這樣的視角下，過去一些地方把發展人為分出“高端”和“低端”，從唯GDP論到輿論場將GDP蔑視為“雞的屁”，都有失偏頗。發展沒有高低端之分，只有對應市場需求和脫離實際之分。不唯GDP論，但這不等於GDP不重要，它是全球認同的最權威的發展指標之一。現在中美每一次發布GDP數據，都被世界輿論當做管窺雙方競爭態勢的依據，並對兩國士氣產生影響。



中國加速發展到今天，一些人認為中國經濟增長的排浪已經過去了，並且相信經濟放緩已成大勢所趨。如果中國人接受這種認識，以經濟不斷放緩作為未來制定各項政策的基礎，那麼我們就有可能陷入一個戰略被動期，在較長時間裡缺少打破美國全面打壓的運籌力。



所以我們必須保持在綜合指標上全球最強勁的發展動力，決不能讓世界認為中國發展已經乏力，這會導致一系列國際政治後果。我們需要採取一切行動長期保持具有巨大吸引力的發展態勢。