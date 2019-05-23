台積電：目前不需要改變對華為出貨

台積電企業訊息處資深處長孫又文。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹5月23日電（記者 黃文杰）台積電企業訊息處資深處長孫又文上午接受媒體採訪表示，台積電內部向來對每個客戶與技術、產品出貨，都有一套內部盡職調查（dual diligent）評估與審查機制，華為旗下海思符合規範，維持正常出貨，預期未來也不會改變。目前不需要改變對華為出貨。



台積電股價受華為事件影響，連日重挫，從4月底高點每股新台幣269元跌至23日盤中230元。



本身也是台積電代理髮言人的孫又文說，台積電是代工廠，華為事件有的客戶訂單會減少，有的客戶訂單會增加，台積電第2季財測目標維持不變。



晶圓代工廠台積電上午在新竹舉辦台灣技術論壇，台積電總裁魏哲家向客戶保證，台積電會在台灣繼續投資，對於中美貿戰衍生各種禁令，如預期沒提半個字。



華為風暴的颱風尾，逐漸掃到台灣廠商，台積電股價今日重挫，最低來到230元，市值一度跌破6兆元。台積電強調，目前不影響對華為出口。



美國英特爾等至少9家關鍵元件廠商、德國英飛凌美製晶片，不出貨給華為新產品之後，為遵守美國管制禁令，全球處理器矽智財（IP）龍頭英商安謀（ARM）昨表態暫停與中國華為業務往來，日本Panasonic（松下）停止對華為出貨組件。



被問到，安謀（ARM）暫停與中國華為業務往來，孫又文說，這是客戶的事，“客戶會想方法”，依她的了解，不會影響客戶在台積電的投產與出貨。



有關美國最近突然對中國祭出提高關稅、對華為揮重拳等連串動作，台積電的態度顯然是關鍵，不過總裁魏哲家演講完就離開會場，沒有接受媒體採訪。



中美貿戰砲火下，孫又文解釋台積電立場，她說，台積電內部建立了一個非常完備的出口管理系統（export management system），這系統會監測每一項的出貨是不是符合貿易規則（trade rule），台積電一定會符合國際上所有的貿易規則（incompliance with all international trade rule）。



孫又文表示，根據台積電內部的盡職調查報告（dual diligent）評估，看客戶是否用了不能用的東西，華為旗下海思符合規範，維持正常出貨，目前不需要改變對華為出貨，台積電每一筆出貨都會做盡職調查，是每次出貨都看（case by case），符合此調查才能出貨，台積電目前不覺得下半年的晶圓出貨有變化。



她指出，華為事件對全球經濟會有影響，但對半導體產業影響，因產業越來越複雜，目前難評估，台積電是大家代工廠，客戶眾多，有的客戶因華為而減單，有的客戶因轉單而增加，台積電第2季財測目標維持不變。