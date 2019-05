台積電：目前不需要改變對華為出貨

台積電企業訊息處資深處長孫又文。(中評社 黃文杰攝) 中評社新竹5月23日電(記者 黃文杰)台積電企業訊息處資深處長孫又文上午接受媒體採訪表示,台積電內部向來對每個客戶與技術、產品出貨,都有一套內部盡職調查(dual diligent)評估與審查機制,華為旗下海思符合規範,維持正常出貨,預期未來也不會改變。目前不需要改變對華為出貨。



台積電股價受華為事件影響,連日重挫,從4月底高點每股新台幣269元跌至23日盤中230元。



本身也是台積電代理髮言人的孫又文說,台積電是代工廠,華為事件有的客戶訂單會減少,有的客戶訂單會增加,台積電第2季財測目標維持不變。



晶圓代工廠台積電上午在新竹舉辦台灣技術論壇,台積電總裁魏哲家向客戶保證,台積電會在台灣繼續投資,對於中美貿戰衍生各種禁令,如預期沒提半個字。



華為風暴的颱風尾,逐漸掃到台灣廠商,台積電股價今日重挫,最低來到230元,市值一度跌破6兆元。台積電強調,目前不影響對華為出口。



美國英特爾等至少9家關鍵元件廠商、德國英飛凌美製晶片,不出貨給華為新產品之後,為遵守美國管制禁令,全球處理器矽智財(IP)龍頭英商安謀(ARM)昨表態暫停與中國華為業務往來,日本Panasonic(松下)停止對華為出貨組件。



被問到,安謀(ARM)暫停與中國華為業務往來,孫又文說,這是客戶的事,“客戶會想方法”,依她的了解,不會影響客戶在台積電的投產與出貨。



有關美國最近突然對中國祭出提高關稅、對華為揮重拳等連串動作,台積電的態度顯然是關鍵,不過總裁魏哲家演講完就離開會場,沒有接受媒體採訪。



中美貿戰砲火下,孫又文解釋台積電立場,她說,台積電內部建立了一個非常完備的出口管理系統(export management system),這系統會監測每一項的出貨是不是符合貿易規則(trade rule),台積電一定會符合國際上所有的貿易規則(incompliance with all international trade rule)。



孫又文表示,根據台積電內部的盡職調查報告(dual diligent)評估,看客戶是否用了不能用的東西,華為旗下海思符合規範,維持正常出貨,目前不需要改變對華為出貨,台積電每一筆出貨都會做盡職調查,是每次出貨都看(case by case),符合此調查才能出貨,台積電目前不覺得下半年的晶圓出貨有變化。



她指出,華為事件對全球經濟會有影響,但對半導體產業影響,因產業越來越複雜,目前難評估,台積電是大家代工廠,客戶眾多,有的客戶因華為而減單,有的客戶因轉單而增加,台積電第2季財測目標維持不變。