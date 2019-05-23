台南文化界舉辦台灣知府蔣元樞冥誕紀念特展

台南文化界23日為清代台灣知府蔣元樞280歲冥誕舉行祭禮。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南5月23日電（記者 趙家麟）清乾隆年間的台灣知府蔣元樞，280歲冥誕，台南市文化資產保護協會23日特別在蔣元樞紀念特展的會場內舉辦祭禮，感念蔣在知府任內為台灣擘劃推動各項建設、留下豐富文化遺產的鉅大貢獻。



蔣元樞的280歲冥誕祭禮，是台南文化界首次為肯定前清台灣知府的施政貢獻而舉行的祭禮，台南市政府文化局主任秘書林韋旭代表主祭，宣讀疏文，向蔣元樞坐像行三鞠躬禮，出席代表包括台南市文化資產保護協會前後任三位理事長、鄭氏宗親代表鄭昭明及地方文史界人士十餘人。



今年是蔣元樞的280歲冥誕，台南市文化資產保護協會與台南市文化局合辦“府城蔣公子.建設顧台灣─台灣知府蔣元樞紀念特展”，目前正在台南延平郡王祠內的鄭成功文物館展出，冥誕祭禮就安排在特展的會場內舉行。



蔣元樞是江蘇常熟人，主辦單位還特別在台南傳統糕餅店買了蘇州風味綠豆椪、小糕點為祭品，加上台南在地的壽桃，為這位200多年前對台灣建設做出貢獻的知府表達敬意。



蔣元樞，字仲升，號香巖，生於清乾隆4年，江蘇常熟人。乾隆40年，由廈門海防同知調任台灣府知府，任期僅3年，據卸任時所輯《重修台郡各建築圖說》，蔣在台灣知府任內所執行的各項建設竟多達40項，最具規模者為重建台灣府城，最遠的為300公里外淡水廳雞籠城的望樓，以及黑水溝另一端離島澎湖的西嶼燈塔。



蔣元樞在台灣知府任內，建樹多，受地方懷念，離任後還在台南建有蔣公生祠。特展中展出24項在台重要建設的檔案，部分史料來源由台南文資協會成員近年赴常熟考究而來。6月1日在展場還有一場專題講座“常常來就熟─蔣元樞故里常熟見聞”，由協會的文史專家和民眾分享赴蔣元樞常熟故里的所見所聞。