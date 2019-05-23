兩岸條例修法大緊縮　藍委諷：乾脆停止交流

陸委會主委陳明通。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北5月23日電（記者 倪鴻祥）“立法院”內政委員會今天上午審查《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案，針對是否增列退將、退休高官管制赴陸參加政治活動15年等規定，藍綠大攻防，綠委力挺陸委會，中國國民黨“立委”江啟臣質疑，若是這樣，乾脆直接宣布兩岸停止交流。



蔡政府將《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案列為優先法案，綠委頻頻作球讓陸委會主委陳明通說明。江啟臣指陳明通號稱大陸通，應該知道兩岸問題癥結在哪，希望修法時要秉持學者研究兩岸關係、游走兩岸之間的良知，修法務必謹慎。陳明通難已招架，只好說謝謝作回應。



今天審查的草案，將退將、退休高官赴陸行為規範延長至15年，早於2017年7月6日“行政院會”即通過，送“立法院”審議，直到本會期今天首次排審，引發江啟臣質疑為何執政黨召委現在才排案審查？而且朝嚴格規範的修法方向，是不是之前因兩岸政治敏感，才拖到現在？反正剩下1年兩岸也不會有進展，所以乾脆來修？



陳明通表示，修法的主要原因是因應元月二日情勢大變遷，蔡英文已召開“國安會議”提出因應方案。



江啟臣指出，藉著修法來回應，所以是政治考量，而且從提案修法條文來看，實在看不出修法理由，例如什麼叫國家利益？這可以無限解釋，因為什麼事都可扯國家利益，當事人很難反駁什麼叫國家利益，到底該在什麼基礎上討論？



江啟臣說，他真的建議乾脆直接宣布兩岸終止交流，這樣最快，什麼都斷掉，民進黨政府也一乾二淨，很清楚，態度明朗，不用擔心違反人身自由，乾脆回歸到比戒嚴狀態還戒嚴就好了。



江啟臣還認為，之前修改國家機密保護法後將馬英九、吳敦義的出境管制延長2年，其實原先法律就有規定，不修法也可以延長，如此勞師動眾修法只為馬吳不能去，太浪費國家資源了。



陳明通則嚴正說，退將赴陸參加政治活動，有礙國家尊嚴的行為，自始自終都不應該發生，怎麼可以轉移效忠到有敵意的對象，這幾乎是叛國罪，所以要嚴格懲罰這種行為，這種行為連1天都不可以。