挺蔡綠議員蕭隆澤：賴打蔡激怒了基層

民進黨台中市議員蕭隆澤。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月23日電（記者 林谷隆）針對民進黨2020初選，黨籍台中市議員蕭隆澤接受中評社訪問表示，賴清德一系列打蔡英文的動作，激怒了基層綠營支持者，賴應該聽到民意反彈。台灣人就是愛“造神”，什麼賴神、韓神都一樣，老是高高在上，還是會被民意打到凡間。



蕭隆澤，曾任台中縣潭子鄉長、台中縣議員、台中縣潭子鄉甘蔗村三屆村長，2008年退出國民黨，在2013年以“馬英九執政已是天怒人怨”，嚴重傾中、無視基層為由，宣佈加入民進黨。2014年以該選區第一高票連任市議員。



民進黨22日召開中執會討論2020初選事宜，蔡英文、賴清德陣營雙方殺紅眼，前“行政院長”賴清德更突然前往開會現場，拋出新方案，讓蔡陣營反應不及。



從村長開起從政之路的蕭隆澤說，在2008大選失利後，民進黨是民調最低、最會被民眾“幹礁”、“最衰小”的時候，是蔡英文跳出來一肩扛起，現在看到民進黨從谷底爬起來，這些人才跳出來，當初他們在哪裡，地方都看不到。他研判賴清德態度會軟化，一方面是看到蔡英文民調一直拉升，另一方面應是聽到基層綠營對他的不滿。



蕭隆澤透露，他是民進黨在野時，退出國民黨、加入民進黨，所以蔡英文當初如何凝聚黨員、將黨從頹敗中重建起來，他是一點一滴都看到眼裡。所以現在賴清德跳出來，又是說自己比蔡合適，又罵蔡說謊，基層真的看不下去。