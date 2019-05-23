賴三天前談新方案　幹部曾問有必要讓這麼多

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北5月23日電／前“行政院長”賴清德突然於昨天下午6點左右現身民進黨中央，並提出新方案。台媒報道，賴清德是三天前向幹部提這個新方案，有幹部不忍地認為“有必要讓這麼多嗎？”



賴清德22日前往黨中央提出的新方案是，一、如果蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任，二、如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任，三、如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。



根據台媒報道，對民進黨2020初選辦法，賴清德連日態度強硬，甚還推翻上週五，和蔡陣營代表、民進黨前秘書長林錫耀等黨內事務性協調初步達成“在對比民調中納入手機，但比例仍待討論，在6月10日至14日進行民調等”局部共識，堅持要依黨中央先前規劃的建議時程，在五月底完成初選民調。



但是，大約在三天前，賴清德主動對台南市黨部主委黃先柱等挺賴幹部人士，詢問對昨天拋出的方案內容的見解，賴清德說，只有這樣才走的下去，不過，黃先柱提出質疑，認為“有需要讓這麼多？”。



不過對於賴清德昨天提出新方案，蔡陣營並不領情，強調雙方公平競爭，不需要誰讓誰，更有人認為賴清德切割大選真實情況，忽略大選可能是藍綠柯三強鼎立的態勢，而且玩讓分機制，最終兩方支持者都可能不滿，根本無法團結打大選，“這個不是在讓步，是在激化”，不少黨內人士不看好此方案。