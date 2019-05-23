同婚專法明上路　官方：結婚書約無同性兩字

Kolas Yotaka。（中評社 資料照） 中評社台北5月23日電/台灣同婚專法將於24日正式上路，“行政院”發言人Kolas Yotaka 23日在“行政院會”會後記者會表示，明天即將上路的“同性結婚書約”，不會見到“同性”兩個字，不會出現任何歧視性用語。



“立法院”在上周五通過“司法院”釋字第748號解釋施行法”同婚專法，蔡英文也在22日簽署法案並公布，“內政部”則在同日發布“司法院”釋字第748號解釋施行法施行後戶籍登記因應作為”並公布“同性結婚書約”。該法將於24日正式上路，是首開亞洲之先，正式邁向同性婚姻合法化。



在“內政部”22日於網站公布的“同性婚約”其中有“同性”兩字引起討論。“行政院”23日召開“行政院會”會後召開記者會，對於同婚的議題，Kolas Yotaka表示，現在所看到的都只是示意範本，23日下午“內政部”就會在網站上更新，明天即將上路的正式書約，不會見到“同性”兩個字，不會出現任何歧視性用語。



“行政院長”蘇貞昌也在院會中提示，會請政府部門服務的同仁要率先以身做則，不論信仰、價值取向為何，在從事相關業務服務時，請一視同仁的以高興、祝福的心情看待每一對前來辦理結婚登記的新人，不能有任何歧視性言行。