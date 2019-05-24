杜聖聰：柯文哲在等藍綠犯錯局勢翻盤

杜聖聰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月24日電（記者 鄭羿菲）針對無黨籍台北市長柯文哲近日態勢，銘傳大學廣電系主任杜聖聰接受中評社訪問時表示，柯在民調中有上升趨勢，但在網路聲量卻沒什麼特別了不起的起伏。不過，當中國國民黨、民進黨都在黨內互打時，反而給了柯夯實鐵盤的機會，而柯文哲又是一個“很恐怖的夏季能量炸開的民調動物”，只要讓柯等到藍綠陣營犯下政治錯誤時，柯的民調很有可能讓藍綠都翻盤。



杜聖聰指出，現在國民黨應有2成5政黨支持基本盤、民進黨約3成，剩下的4成多都是中間選民，而中間選民中又有6、7成是柯文哲的鐵盤，大家都很有得比。現在藍綠都太溫吞了，柯文哲的夏天打法會非常潑辣，甚至藍綠黨內互殺，最後藍綠支持者也有可能跑到柯的旗下，就如同柯文哲自己講的，在等時機。



不過，杜聖聰也談到柯的問題，柯文哲等著、等著，可能就點不燃自己的支持度，當藍綠政黨都固守城池，而媒體又不願意青睞柯，柯的能量就點不燃了。※



杜聖聰，台灣師範大學政治所博士，現為銘傳大學廣電系系主任，曾任環球電視新聞黨政組長、勁報及中天電視兩岸中心召集人，多次往來兩岸採訪兩岸新聞，在2001至2004年擔任中央廣播電台採訪主任，2004年後開始在大專院校擔任教職，先後於輔仁大學大眾傳播系、玄奘大學資訊傳播研究所等大學擔任專任助理教授，研究領域包括廣播電視新聞、虛擬攝影棚、數位傳播與大數據分析等領域。



綠黨23日舉行“蔡英文就任三週年滿意度與“總統”選情”民調記者會，由綠黨桃園市議員王浩宇主持，並邀請銘傳大學廣電系主任杜聖聰與談。杜聖聰會後接受中評社訪問時分析柯文哲的佈局表示，前陣子國民黨高雄市長韓國瑜稱“國民黨拉肚子、民進黨中風，柯文哲身體就會越來越強壯”，在民調中是有這樣的趨勢，但在網路聲量上還是平盤，柯沒什麼特別了不起的跌宕起伏。



杜聖聰說，不過，當國、民兩黨都在相互砍殺時，反而讓柯文哲有夯實基礎的機會，一但兩黨不小心在政治議題上失手，柯反彈的力度將會非常可觀，特別是柯文哲是個非常會打夏季選戰的人，越是夏季能量越強。



杜聖聰數著手指舉例道，在2014年太陽花學運時（3、4月），柯文哲的民調還輸給代表國民黨的連勝文，5月就開始穩定領先；而2017年世大運前（8月），柯民調也差得要死，甚至沒人理柯，但世大運舉辦的夏天，柯受歡迎的程度整個就炸開來，這可能都是偶然，但偶然是個很有趣的觀察點，柯文哲是一個“很恐怖的夏季能量炸開的民調動物”，每逢夏天就打得特別好。



杜聖聰認為，柯文哲的難處在於，等著、等著可能就點不燃自己的支持度，因為柯都是等對方犯錯再連消帶打，當藍綠政黨都固守城池，而媒體又不願意青睞柯，柯的能量就點不燃了，柯文哲現在是把標準動作都弄完，然後等待蝴蝶效應的契機，一有機會就“啪”炸開來。現在柯文哲的基本盤已經足夠，就不要讓柯又等到藍綠犯下政治錯誤的機會，否則便很容易讓藍綠翻盤。