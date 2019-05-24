中評現場：李克強會見新加坡副總理

國務院總理李克強會見新加坡新任副總理王瑞傑（中評社 林艶攝） 中評社北京5月24日電（記者 林艶）國務院總理李克強23日上午在中南海紫光閣會見新加坡副總理兼財政部長王瑞傑。這是兩人相隔半年再次見面，上次李克強正式訪問新加坡，王瑞傑全程陪同。會見中，兩人相談甚歡。李克強表示，中國對外開放的大門將越開越大，歡迎包括新加坡在內的各國企業擴大對華投資。



王瑞傑早年曾在劍橋大學和哈佛大學學習，取得經濟學學士學位和公共行政碩士學位。曾於1997年至2000年間擔任李光耀的私人秘書，多次訪華，被稱為“中國通”。王瑞傑5月22日開始訪問中國，期間他將到訪北京、上海、廣東和香港。



李克強在紫光閣迎接王瑞傑一行的到來並親切握手表示歡迎，隨後雙方進行了會談。李克強表示，當前中新關係發展勢頭良好。中方願同新方繼續密切高層交往，將“一帶一路”倡議同新方發展戰略更好對接，發揮好兩國副總理級雙邊合作機製作用，推進“陸海新通道”和第三方市場合作，深化貿易投資、金融、智慧城市以及中國地方省市同新加坡的合作，推動兩國關係與合作再上新台階。



李克強強調，中國的開放既增進了本國人民的福祉，也給世界發展創造了巨大機遇。中國將繼續擴大開放，對外開放的大門將越開越大。歡迎包括新加坡在內的各國企業擴大對華投資，我們將一如既往對內外資企業一視同仁，不斷優化營商環境，鼓勵公平競爭與合作，實現互利共贏。中方願同新方共同維護基於規則的自由貿易，促進本地區乃至世界的和平與發展。



王瑞傑祝賀新中國成立70周年。他表示，明年兩國將迎來建交30周年，雙邊關係站在更高的起點上。新方願同中方加強高層交往，深化各領域務實合作，推動新中關係更上一層樓。新加坡願為推進東盟與中國關係發展發揮積極作用。



何立峰參加會見。

