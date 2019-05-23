再互槓！蔡英文陣營重批黨中央失中立

蔡陣營發言人阮昭雄下午再度發出新聞稿，痛批黨中央失去中立性。（中評社 資料照） 中評社台北5月23日電（記者 黃筱筠）針對民進黨22日中執會討論初選事宜未達成共識，蔡英文初選辦公室發言人、台北市議員阮昭雄今天再度砲轟黨中央與賴清德陣營表示，民進黨是民主政黨，有關初選的相關安排或任何提案，都應該依照黨內規定，由中執會來進行討論與決策。對於黨主席卓榮泰突兀的中斷中執會討論，逕由參與初選其中一方的賴清德在黨中央召開記者會，發布所謂“方案”，程序上不對，也失去了中立的立場。



民進黨中央也發佈新聞稿，針對昨日中執會後轉述記者會前，賴清德借用黨部記者室一事，是由於許多媒體從中執會開始前即在記者室等待，原計劃依例進行會後轉述。賴提出借用黨部場地，在顧及媒體採訪需求同意出借場地。若蔡英文代表有提出同樣需求，中央黨部亦會同意出借場地。



民進黨也強調，賴清德所發表內容，不代表中央黨部，也不會破壞黨部所有立場；往後任何相似狀況的處理，黨部會更加審慎，避免引起誤解，謹向社會各界澄清。



阮昭雄表示，由跨派系中執委所提出的方案，無論是納入半數手機的民調、將無黨籍台北市長柯文哲列為對比對象的設計，都有助於初選民調更貼近真實民意，也更反映大選的實際競爭狀況。



他質疑，從四月間到昨天，這麼長的協調期，賴前院長這方始終不願意就初選可能的方案進行實質討論，現在協調期結束，才忽然提出“方案”，並且還繞過中執會，很明顯的，就是“不想跟柯文哲比”、“拒絕手機民調”。如果這真的是一個“贏的策略”，就不該偏離現實。



阮昭雄說，過去將近兩個月的協調期，蔡英文始終抱持著願意合作團結的態度，可惜賴前院長方面並無回應，還無端承受所謂“沒收初選”、“拖延初選”的指控。但如今，被沒收的是中執會，受到傷害的，則是整個黨與支持者的信賴。



阮昭雄表示，民進黨是民主政黨，有關初選的相關安排或任何提案，都應該依照黨內規定，由中執會來進行討論與決策。對於卓榮泰主席突兀的中斷中執會討論，逕由參與初選其中一方的賴清德前院長在黨中央召開記者會，發布所謂“方案”，程序上不對，也失去了中立的立場。



阮昭雄同時也質疑，過去這段期間，黨主席一再力陳初選的相關安排必須在5月22日定案，還發布臉書明志。但到了中執會的討論即將完成，黨的民主機制即將形成決策，卓主席卻無預警的中斷討論，沒收了這場中執會，隨後打破黨內慣例的安排了賴清德前院長以初選候選人的身份出席黨中央記者會，發布所謂的“方案”，讓原本應該確認的初選議程也因此再次拖延。



至於有媒體詢問昨天黨部是否有同步邀請蔡英文以候選人身份前往黨部，阮昭雄也再次澄清並無此事，不清楚為何有這樣的不實訊息。