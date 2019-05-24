趙春山談“習五條”：新時代大陸對台戰略

台灣淡江大學榮譽教授趙春山（中評社圖片） 中評社北京5月24日電（記者 海涵）淡江大學榮譽教授趙春山在不久前召開的第二屆“國家統一與民族復興”研討會上指出，“習五條“是習近平對台工作思想的實踐，是因應當前兩岸關係主客觀形勢的變化，形成的新時代大陸對台政策的戰略和策略。“和平統一、一國兩制”仍是大陸對台政策的戰略目標。習近平是從民族復興的戰略高度看待統一問題。在策略上，大陸將以擴大交流來深化融合，以深化融合來促進統一。



習近平總書記在年初召開的《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上，針對大陸對台工作提出了五條綱領性的說法：一、攜手推動民族復興，實現和平統一目標；二、探索“兩制”台灣方案，豐富和平統一實踐；三、堅持一個中國原則，維護和平統一前景；四、深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎；五、實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。



因應形勢變化 “習五條”乃新時代大陸對台戰略



趙春山就此認為，“習五條“是習近平對台工作思想的實踐，是因應當前兩岸關係主客觀形勢的變化，形成的新時代大陸對台政策的戰略和策略。



他表示，在主觀形勢方面，從1979年中共實施改革開放政策後，中國大陸內部的發展已經出現重大變化。習近平在“十九大”報告中指出：“從‘十九大’到‘二十大’是‘兩個一百年’奮鬥目標的歷史交匯期。我們既要全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標，又要乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍。”習近平是從中華民族偉大復興的戰略高度來看兩岸關係發展。所以，對台政策必須與實現“兩個一百年”的目標相向而行。



從客觀形勢方面，趙春山說，最重要的就是台美中三邊關係的變化。從中美貿易衝突的協商過程看，中美關係的本質雖維持“鬥而不破”，但美國視中國為“戰略競爭對手”，已成為美國民主及共和兩黨的共識，不會受到美國大選結果的影響。中美將展開長期的鬥爭，雙方在經濟、軍事、外交的利益衝突會觸及到制度和價值觀等深層結構性的問題，已接近“修昔底德陷阱”。與此同時，台美關係逐步加強，美國運用“台灣牌”，不但衝擊大陸的對台政策，並產生“四海連動”的外溢效應，對大陸的周邊外交形成制約。美軍印太司令部司令戴維森2019年2月12日出席聯邦眾議院軍事委員會聽證會，他在書面證詞中表示，美方視習近平提到的“一國兩制”統一方針並委反映雙方意願。美方期望兩岸能持續高層交流與互動，在尊嚴與尊重的基礎上，繼續進行具有建設性的對話。戴維森認為，兩岸局勢令人擔憂，而印太司令部將持續與台灣軍方合作，確保台灣擁有可靠、具彈性與成本效益的自我防衛能力。這是美國軍方罕見地對“一國兩制”公開表態，值得關注。

