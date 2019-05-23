英系不滿黨中央　綠委緩頰卓還是為了蔡

卓榮泰在22日中執會宣布散會，下週繼續討論，讓中執委們很錯愕。（中評社 資料照） 中評社台北5月23日電（記者 黃筱筠）民進黨22日中執會充滿戲劇的轉折，前“行政院”長賴清德最後一刻拋出新方案，挺英人士到今天仍一片批評聲浪。一位立場較中間的綠委認為，黨主席卓榮泰這麼做是用心良苦，卓當初獲得蔡英文支持當選主席，要說卓不為蔡著想，“絕對不是如此”。他反而認為，卓這麼做是避免分裂，為了初選後的團結，才會這麼做。黨主席如果要“擺爛”，全部交給中執會決定就好，何必用盡心思。



這名人士分析，因為之前已經有初選辦法了，如果是游盈隆當主席，大家都知道他不滿蔡英文，不可能會真的為蔡著想。但是卓榮泰會這樣做，蔡陣營要想一想，卓真的是為了賴嗎？雖然卓若表明要挺蔡，直接徵召更快，但是觀感非常不好。



他也說，卓榮泰現在處理初選過程，若按照昨天英系中執委提案通過，賴清德陣營一定也是罵黨中央。卓必須要考慮賴清德以及賴的支持者，不讓賴陣營心理這麼不舒服，否則初選後還能團結嗎？



這名綠委提及，卓榮泰是蔡英文支持的人，“最後卓會尊重蔡的意見”，只是希望過程中，不要讓賴清德以及賴支持者太難看，卓也知道很難處理，但現在蔡陣營的人罵卓偏袒賴，卓若真的偏袒賴，何不直接通過5月底完成初選的方案，但卓也沒有這樣做。



他提及，如果不管後續會不會分裂，卓榮泰就擺著給中執會處理就好，根本不用自己跳下去處理。現在就算延後一周討論，最後還是可能一樣通過英系中執委提案。但賴清德有時間去處理挺賴的聲音。卓也是告訴賴，黨不可能完全不顧中執委的意見，已經給你時間，賴要自己想辦法安撫支持者。



這名“立委”坦言，卓榮泰用心良苦，賴清德在民進黨內還是有一定支持度，蔡賴撕破臉後，就算最後蔡英文出線，難道支持賴的這些支持者都不要了嗎？黨中央未來還是扮演團結雙方的角色，“黨中央這樣做，是為了蔡英文著想”，給賴清德陣營一個緩衝，希望雙方競爭，但不要撕破臉，這才是最困難的地方。