新華社：企圖改變中國基本經濟制度不會得逞

中評社香港5月23日電／新華社今天發表評論，題為“企圖改變中國基本經濟制度不會得逞”。全文如下。



美方揮舞關稅大棒貿易霸凌、漫天要價勒索中國的背後，包藏著壓迫中國改變基本經濟制度的企圖。美方必須明白，極限施壓中國損害核心利益、放棄根本原則的圖謀不會得逞，只有與中方相向而行達成“平等、互利”的協議才是唯一正確選擇。



“以公有制為主體、多種所有制經濟共同發展”，這是中國的基本經濟制度，並寫入了憲法。增強國有企業活力，發展壯大國有經濟，是堅持和完善基本經濟制度的根本要求，是堅持和發展中國特色社會主義的必然要求。



自主選擇確立何種基本經濟制度是中國人民的正當權利。正是堅持並不斷完善符合中國國情的基本經濟制度，才最大程度地使各類市場主體活力迸發，為中國的繁榮發展提供了強大動力。



作為世界第二大經濟體，中國已經成為全球經濟增長的主要動力源和穩定器。無論是國企、民企還是外企，都享受到了巨大的發展改革紅利，共同實現了包容性增長。由此可見，中國堅持的基本經濟制度是完全正確的。



中國政府一直致力於營造符合基本經濟制度要求、有利於各種所有制企業共同發展的營商環境。中國政府已經承諾，逐步清理妨礙全國統一市場和公平競爭的規定，在市場體系建設中建立公平競爭審查制度。



中國政府要求，銀行在信貸政策、信貸業務等方面，對國有企業和民營企業同等對待。根據今年出台的外商投資法，強制技術轉讓、非法干預外商正常經營業務等行為被明確禁止，違法官員將受到刑事處罰。



中國改善營商環境的努力得到了國際組織和企業家的認可。根據世界銀行的《2019年營商環境報告》，2018年中國營商環境改善幅度居全球第三，東亞太平洋地區之首。中國美國商會一項面向數百家在華美資企業等的調查結果顯示，近80%的企業表示，中國的投資環境正在改善或保持不變。



面向未來，中國堅持基本經濟制度的決心不會動搖，美方以貿易為幌子遏制中國發展、改變中國方向的企圖註定破產。美方只有尊重中國核心利益和根本原則，才能達成貿易協議。