中評關注：中美防務高官新加坡相遇　談什麼

中評社北京5月24日電（記者 郭至君）本月底，一年一度的亞洲安全論壇（也稱香格里拉對話會）將在新加坡香格里拉大酒店舉行。目前主辦方已經確定並宣佈了幾位主旨演講的重量級嘉賓，中國國防部長魏鳳和和已經被提名的美國國防部代理部長沙納漢（Patrick Shanahan）都將出席，並各自在“中國與國際安全合作”和“美國與印太安全”的環節中發表主旨演講。這是時隔8年再次有中國國防部長率團參加香格里拉對話會。因此，中美兩位防務安全高官會在新加坡講什麼內容？二人是否會在會期中進行雙邊會見？都引起了國際媒體極大的關注。



事實上，持有工程碩士和工商碩士文憑的沙納漢被認為是美軍近年來大力推進軍事技術的主要推手，並在製定美國新的國防戰略中扮演了舉足輕重的角色。而這項國防戰略以美國與中國和俄羅斯的大國競爭為基調，注重提升美軍的軍事優勢，並強調美國與盟友和夥伴進行安全合作的重要性。



與他的幾位前任不同，沙納漢在公開場合不忌諱主動點名中國，強調中國和俄羅斯對美國國家安全和國際安全秩序的威脅。沙納漢曾在與美國媒體互動時被問到他正式出任防長時會有哪些工作重點，他回答說，推行國家國防戰略當然會是首要工作。他在本月初參議院撥款委員會上接受質詢時說，美國在關島實施軍事基礎設施的建設就是以國家國防戰略為指南，應對中國長期軍事威脅。沙納漢說：“這項建設源自國家國防戰略，並以中國為聚焦點。我們非常清楚地認識到，相關設施的建設將影響未來30到50年。”



一年一度的香格里拉對話會是印太地區規模最大的安全論壇，每年都能吸引本地區及世界各地政府高級官員和資深防務專家的出席。沙納漢是首次參加香格里拉對話會，這位對華態度強硬、屢屢強調中國軍事威脅的美國國防高官，在新加坡的主旨發言是否依舊會火藥味十足？而中方又將有什麼樣的表態？我們拭目以待。

