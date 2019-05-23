黃偉哲：兩岸都可溝通　為何黨內不能？

民進黨台南市長黃偉哲。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南5月23日電（記者 趙家麟）民進黨中執會討論2020黨內初選，蔡賴陣營廝殺僵持，最後無共識散會。民進黨台南市長黃偉哲23日接受中評社訪表示，兩岸都可以溝通，為什麼黨內不能溝通？大家都有最後表態的壓力，希望趕快促成下一階段的蔡賴會。



至於蔡英文23日再度強調“2020最強的勝選組合就是1＋1大於2”？黃偉哲表示，當然是1＋1大於2，但不見得是“蔡賴配”啊！因為1＋1只是合作的“合”，要和平的“和”又加上合作的“合”，才是1＋1大於2。”



針對前“行政院長”賴清德拋出“只要蔡英文贏過韓國瑜，就支持蔡”的方案？黃偉哲認為，這是雙方面的互信不足，所以才會選擇透過媒體或是在公開場合來做表態的動作。



黃偉哲說，如果大家有一些互信，很多事情可以先溝通清楚，然後再來做對外發布，“你現在直接就要發布，另外一邊馬上反擊回來，那這樣子只是讓大家距離越來越遠，事實上對於雙方磨合沒有直接的幫助。”



黃偉哲希望趕快促成下一階段的蔡賴會，進一步促成“蔡賴和”，他強調是和平的“和”，大家至少能夠先和睦，這樣比較好。



黃偉哲表示，雖然是事緩則圓，大家多溝通、多協調，總是比直接劍拔弩張還要來得好，只有溝通無效，表決才是最後不得已的手段，在此之前最好還是能溝通。



黃偉哲說，大家一方面了解到黨主席卓榮泰的苦心，但另一方面也必須要說“時間並不站在我們這邊，你隔一個禮拜還沒結果，再隔一個禮拜又沒結果，那到底要什麼時候才有結果？”



他指出，其實，大家都有最後表態的壓力，希望在壓力來臨之前，大家還是多溝通，能夠互相為對方設想，“兩岸都可以溝通，為什麼黨內不能溝通？這點是沒道理的。”